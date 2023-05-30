ЕС ввел санкции против Игоря Чайки за дестабилизацию ситуации в Молдове

Евросоюз ввел санкции против пятерых человек за дестабилизацию ситуации в Молдове. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В список включили Игоря Чайку, сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. В документе сказано, что он несет ответственность за финансирование "проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Молдовы", а также поддерживал действия, "угрожающие суверенитету и независимости Молдовы".

Также под санкции попали лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, его заместитель Марина Таубер, лидер партии "Строим Европу дома" Георгий Кавкалюк, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке Республики Молдова и ее стойкости, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения в условиях дестабилизирующей деятельности внешних акторов", – говорится в документе.