ЕС ввел санкции против Игоря Чайки за дестабилизацию ситуации в Молдове

Евросоюз ввел санкции против пятерых человек за дестабилизацию ситуации в Молдове. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
В список включили Игоря Чайку, сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. В документе сказано, что он несет ответственность за финансирование "проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Молдовы", а также поддерживал действия, "угрожающие суверенитету и независимости Молдовы".
Также под санкции попали лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, его заместитель Марина Таубер, лидер партии "Строим Европу дома" Георгий Кавкалюк, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
"Союз остается непоколебимым в своей поддержке Республики Молдова и ее стойкости, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения в условиях дестабилизирующей деятельности внешних акторов", – говорится в документе.
- В октябре 2022 года США ввели санкции против Игоря Чайки за попытку вмешательства во внутренние дела Молдовы. Утверждалось, что Чайка совместно с пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым разработал планы по подрыву власти президента Молдовы и возвращению страны в российскую сферу влияния. Важная роль в этих планах, как утверждается, отводилась партии "Шор" и сторонникам бывшего президента Молдовы Игоря Додона.
- В апреле 2023 года суд в Молдове заочно приговорил олигарха Илана Шора к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Следственные органы установили, что Шор – один из основных участников и бенефициаров хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Шор был акционером двух банков в Молдавии, позднее были ликвидированы. Среди соучастников крупнейшего в истории Молдовы хищения также фигурирует беглый олигарх Владимир Плахотнюк.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.