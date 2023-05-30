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ЕС ввел санкции против Игоря Чайки за дестабилизацию ситуации в Молдове

Игорь Чайка

Евросоюз ввел санкции против пятерых человек за дестабилизацию ситуации в Молдове. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В список включили Игоря Чайку, сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. В документе сказано, что он несет ответственность за финансирование "проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Молдовы", а также поддерживал действия, "угрожающие суверенитету и независимости Молдовы".

Также под санкции попали лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, его заместитель Марина Таубер, лидер партии "Строим Европу дома" Георгий Кавкалюк, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке Республики Молдова и ее стойкости, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения в условиях дестабилизирующей деятельности внешних акторов", – говорится в документе.

  • В октябре 2022 года США ввели санкции против Игоря Чайки за попытку вмешательства во внутренние дела Молдовы. Утверждалось, что Чайка совместно с пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым разработал планы по подрыву власти президента Молдовы и возвращению страны в российскую сферу влияния. Важная роль в этих планах, как утверждается, отводилась партии "Шор" и сторонникам бывшего президента Молдовы Игоря Додона.
  • В апреле 2023 года суд в Молдове заочно приговорил олигарха Илана Шора к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Следственные органы установили, что Шор – один из основных участников и бенефициаров хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Шор был акционером двух банков в Молдавии, позднее были ликвидированы. Среди соучастников крупнейшего в истории Молдовы хищения также фигурирует беглый олигарх Владимир Плахотнюк.

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