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Замглавы партии "Шор" задержана при вылете из Кишинёва за границу

Марина Таубер

В международном аэропорту Кишинёва в понедельник была задержана депутат парламента Молдовы от пророссийской партии "Шор" Марина Таубер, которая хотела вылететь в Израиль через Турцию.

Таубер утверждает, что собиралась за границу с медицинскими целями и планировала вернуться на родину уже через несколько дней.

Её задержали с санкции прокурора, выданной 1 мая. Депутат проходит обвиняемой по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Следствие опасается, что, выехав за пределы Молдовы, политик попытается скрыться. В Антикоррупционной прокуратуре указали на высокий риск такого развития событий, отмечает Молдавская служба Радио Свобода.

В заявлении прокуратуры говорится, что 28 апреля следствие подало в суд ходатайство о замене меры пресечения Таубер на арест вместо условного освобождения под судебный контроль. В тот же день адвокат обвиняемой получил копию ходатайства, а 29 апреля 2023 года Таубер попросила отложить судебное заседание, чтобы она смогла выехать на лечение в Израиль.

Задержание Марины Таубер произошло за несколько дней до очередной антиправительственной демонстрации в Молдове, запланированной "Шор" и ее союзниками на 7 мая. С осени прошлого года зампредседателя партии Таубер возглавила уже несколько антиправительственных выступлений.

Марина Таубер не признаёт вину по делу о незаконном финансировании её партии организованной преступной группой и фальсификации финансового отчета "Шор" за первое полугодие прошлого года. Таубер находилась под стражей с 23 июля 2022 года по 14 сентября, после чего её освободили под судебный контроль. В феврале апелляционный суд на основании ходатайства адвокатов отменил большую часть ограничений, в том числе разрешив ей покидать Молдову, пишет "Настоящее время".

13 апреля этого года Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Помимо тюремного срока, его приговорили к конфискации имущества на 5 млрд леев ($276,7 млн). Сам Шор заявил, что что это "месть за протесты", которые его партия проводит в центре столицы Молдовы.

  • Илан Шор известен также как муж российской певицы Жасмин. В 2017 году в Молдове его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Когда приговор был обжалован и дело рассматривалось в апелляционной инстанции, Шор смог выехать в Израиль. В 2020 году Израиль отклонил запрос на экстрадицию молдавского политика. Однако после того как 26 октября США ввели санкции в отношении Шора, власти Молдовы надеются на его скорую выдачу.

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