Кувалда для хот-дога. Соцсети о похоронах Владлена Татарского

В субботу 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве хоронили популярного z-патриотического блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Татарский погиб 2 апреля при взрыве в санкт-петербургском кафе, где проводил свой творческий вечер.

Альфред Кох

Сегодня хоронили Владлена Татарского. В Москве, на Троекуровском кладбище. То есть там же, где похоронен Борис Немцов. Одним словом, осквернили кладбище. Ему бы сдохнуть где-нибудь под Бахмутом, и пусть бы его клевали вороны и если крысы.



Но нет. Похоронили по-людски. С почётным караулом и подушечками с орденами и медалями. Что ж, такие нынче в России герои.

Егор Холмогоров

Троекуровское, конечно, становится настоящим русским некрополем.

Дмитрий Конаныхин

Чин отпевания воина Максима совершил епископ Зеленоградский, викарий патриарха Московского и всея Руси, Савва, в сослужении духовенства Московской епархии.



С Максимом простились боевые товарищи и друзья. Семье сил. Земной поклон родителям за такого сына. Детям радости — их отец сплотил и ободрил Россию.



Чин отпевания шёл почти полтора часа.



После гроб был накрыт тремя флагами: в головах чёрное знамя генерала Бакланова "Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь", далее государственный флаг России, в ногах боевое знамя ЧВК "Вагнер".



С Максимом пришёл проститься Евгений Викторович Пригожин.



Был выставлен почётный караул Министерства обороны, началась гражданская панихида, пришло более тысячи русских людей.



Если и есть на свете настоящий Русский марш, то это именно такой — когда пришли не ряженые, а верные и искренние. Русский марш в благодарность Максиму Фомину.



Было много более полусотни журналистов.



Были и прочие.

Из официальных лиц попрощаться с Татарским пришёл только Леонид Слуцкий.

Сергей Марков

Прощание с Татарским. Самые значимые фигуры Евгений Пригожин и Леонид Слуцкий. На гробе 3 флага, ЧВК Вагнер, России и религиозный. В общем очень выражен ЧВК. Это воюющая Россия. Бюрократия не очень участвовала. Но Путин поверх голов своей бюрократии посмертно наградил Татарского Фомина орденом. И все сми России дали подробные репортажи о прощании.

Михаил Виноградов

Вип-представительство на церемониях прощания становится все скромнее

ДАРЬЯ ДУГИНА: Игорь Щеголев, Сергей Неверов, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Михаил Дегтярев, Дмитрий Киселев, Константин Малофеев

КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ: Сергей Кириенко, Сергей Аксенов, Михаил Развожаев, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий

ВЛАДЛЕН ТАТАРСКИЙ: Леонид Слуцкий, Евгений Пригожин, министр информации ДНР

Z-патриоты остались недовольны и приходом Слуцкого и тем, что больше никаких депутатов и членов правительства на похоронах не было.

Андрей Медведев

Когда пришёл Слуцкий, близкие друзья Максима стали уходить из зала.

Когда Слуцкий это увидел, он сказал, чтобы не уходили, потому что он сейчас будет говорить слова.



И тогда все ушли окончательно.

Рыбарь

На похоронах Владлена Татарского собралось достаточно много людей. Максиму действительно это было бы приятно.



И ему бы польстил тот факт, что Пригожин лично приехал из Бахмута, чтобы проститься, — в отдельном порядке, ещё до подхода основных масс.



Но есть большие сомнения, что Владлену пришелся бы по душе тот факт, что его похороны некоторые используют для личного пиара, выдавливая грусть из себя и делая громкие политические заявления на камеры ручных корреспондентов.



Зная Макса, он бы лично микрофон в задницу за такое запихал. И провернул.

Дмитрий Севрюков

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - единственный из федеральных политиков , кто пришел сегодня на похороны военкора Владлена Татарского. И вполне закономерно получил волну хейта от всех рассерженных и недовольных. Был ли этот хейт оправданным? С точки зрения его носителей - да. Адресован ли он только и персонально Слуцкому? Конечно, нет. Просто так получилось, что из всей нашей власти он был там сегодня один. И принял на себя удар в том числе и за чужие грехи. Это мужской поступок. Хотя и не понятно, кто его мог бы оценить.

Вячеслав Лысаков

[Ф]едеральные политики просто струхнули придти на похороны Владлена Татарского. [...]

Награда Путина наградой, а после известного крика души Татарского о спекуляциях на дронах, - последние проводы окрасили бы пришедших туда политиков в цвет поддержки не только памяти погибшего, но и его неистовых патриотических взглядов, включая последний залп по Минобороны.



А вторая причина банальная - страх физический... А вдруг ещё рванёт?



И хотя Татарского, Царствие ему Небесное🙏, похоронили с воинскими почестями — присутствовали военный оркестр и почетный караул, а над могилой военкора прозвучали оружейные залпы прощального салюта и российский гимн, - но всё это было потом. А сначала ведь надо было решиться...



И прийти на прощание, да под камеры - смогли только две медийные фигуры - Евгений Пригожин и Леонид Слуцкий. И оказалось, что это Поступок. На фоне остальных, отсутствовавших. Венки-то от Дмитрия Киселёва и Маргариты Симоньян прислать было значительно безопаснее. Со всех точек зрения...

Непришедшие прислали венки.

ЧВК Вагнер вместо цветов прислало на похороны свой новый символ.

Игорь Гиркин

Пишут, что у гроба Максима Фомина (Владлена Татарского) лежит кувалда. Если это так, то Чорный Цырк Пригожина превзошел сам-себя. Человек уже погиб от рук врагов, а вокруг трупа все еще рекламные пляски самого уродливого вида….

Фарида Курбангалеева

Церемонию прощания посетили главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин и главарь ЛДПР Леонид Слуцкий.



Слуцкий, выступая с речью, призвал вернуть в России смертную казнь. А Пригожин распорядился посмертно зачислить военкора в ряды ЧВК и притащить к гробу кувалду с надписью «Владлену Татарскому от ЧВК Вагнер».



Интересно, прямо с ней закопают?

Анатолий Несмиян

Сегодня похоронили взорванного в Санкт-Петербурге Фомина-Татарского. На похоронах был и Евгений Пригожин, который принес с собой известную уже всем кувалду.



Потешаться над прощальным подарком не стоит - он был не для покойного. Он был для тех, кто таким вот образом выразил Пригожину свое неудовольствие им. И это однозначно не украинские диверсанты, а искать след Навального здесь вообще за гранью здравого смысла. Тут работали хорошо известные Пригожину структуры внутри России - вот этот подарок от него им. Со вполне понятным посланием.



Официальная версия будет какой угодно, за исключением правильной. Поэтому приходится изъясняться такими вот намеками - как в одну сторону, так и в другую.

Один из венков оказался не лучше кувалды.

Ещё один скандал случился из-за прощальной песни.

Похороны Татарского пришлись на годовщину преступления, к которому он как пропагандист тоже косвенно приложил руку.

Александр Невзоров

Сегодня похороны «пельменя» ( военкора, поврежденного хлопком в питерском баре). Это должно на пару часов реанимировать догоревший и уже забытый скандальчик.

Запоздало оживилось и русское МИД. Там решили погрозить протезом кулачка Канаде.

Дело в том, что официальный постпред Канады при ООН мимоходом отметил, что потерпевший не был журналистом. «Он был пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию. Российские журналисты - либо в изгнании, либо в тюрьме».

Примерно так же, как и на неприятность с «пельменем» мир реагировал на ликвидацию Ас Сури, Аль Либи и Гадана ( «военкоры»-террористы Аль Каиды).

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Есть нюанс.

Сегодня русская пропаганда повоет и польет слезы о «пельмене», при этом начисто «забыв», что именно в этот день, 8 апреля - россия совершила террористическую атаку на гражданский вокзал в Краматорске, убив там ракетой 61 человека и изувечив 118.

И в день похорон Россия Татарского продолжала убивать украинцев.

Юрий Пелагейченко

Смотрю похороны Владлена Татарского.

Девушка - его подруга, - со слезами на глазах говорит о том какой светлый человек был Владлен. Какой он был добрый и весёлый. Что России еще предстоит узнать какого ценного гражданина потеряла.

И это о человеке, который незадолго до кончины сказал: "Всех ограбим и всех убьем"!

У меня голова раскалывается напополам. Не похоже, чтобы эта девушка говорила неискренне.

И что тогда?!!!

Они тоже умеют любить! Какого свойства их любовь? Почему их любовь рядом с "убить и ограбить"? Как случилось, что я, рождённый и проживший жизнь в этой стране, не понимаю их любви? Не понимаю их образа мысли.

Денис Попович

Редкий в последнее время в моем исполнении пост на русском языке. Но может его прочитают те, про кого я пишу.

Есть Владлен Татарский. Или теперь уже был.

Типа "военкор", хотя ни дня не воевал и ни дня не был журналистом. По большому счету — шантрапа, которого кривая вынесла наверх. Погиб от взрыва собственного бюста — этакая гримаса судьбы. Ничего героического. Скорее трагикомическое.

Но похороны - с воинскими почестями, с венками, с траурными маршами.

И есть серая масса российских мобиков, которых путинская власть гонит на убой. Этим мобикам отрывает ноги в окопах 155-мм снарядами, они собирают свои кишки после близкого разрыва гранаты, сброшенной с украинского дрона. Они умрут в луже собственной крови, их никто не заберет с передовой, они навсегда смешаются с нашей землей.

С нашей точки зрения именно такая участь для них кажется нам наиболее справедливой.

Но каждых из этих мобиков, в отличие от Татарского, все-таки погиб в бою, хоть и на чужой земле. А значит в несколько большей степени вправе рассчитывать на воинские почести нежели сам фигурант.

Но их тела склюют вороны, а Татарского похоронили на лучшем московском кладбище, как будто фельдмаршала, ветерана многих битв.

Вот именно так, дорогие российские мобилизованные, ваше государство оценивает вашу жизнь и вашу смерть.

Такое государство, как нынешняя РФ, с таким выбором героев заслуживает только поражения и забвения.

Вы точно хотите воевать?