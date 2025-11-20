ЕС ввёл санкции против 10 нарушителей прав человека в России

Европейский Союз ввёл санкции против 10 российских чиновников, причастных, по данным ЕС, к существенным нарушениям прав человека в России и преследованиям против представителей российского гражданского общества и политической оппозиции. Как сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, его коллеги на совещании в Брюсселе согласились с чешским предложением о санкциях.

Среди включённых в санкционный список - руководство ФСИН в Ростовской области и, в частности, СИЗО номер 2 в Таганроге, где содержатся украинские военнопленные и гражданские лица, которых, по многочисленным свидетельствам, подвергают пыткам и жестокому обращению. Среди погибших украинцев, ранее содержавшихся в этом СИЗО, была журналистка Виктория Рощина.

Также в список включены сотрудники судебной и правоохранительной системы, причастные к уголовному преследованию признанного политзаключённым Алексея Горинова. В список добавлены также лица, причастные к преследованию активистов, сотрудничавших с Алексеем Навальным и его структурами.

В санкционном списке в частности глава управления ФСИН в Ростовской области Алексей Поляков, директор СИЗО-2 Александр Штода и двое его заместителей, судья Басманного суда Тимур Вахрамеев, двое прокуроров и трое судей Апелляционного Военного суда.