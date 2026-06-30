ЕС выделил Киеву первый транш помощи на закупку дронов

Европейская комиссия объявила о выделении Украине 3,9 млрд евро. Это первый транш в рамках крупного пакета помощи, направленного главным образом на закупку беспилотников, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в комментарии подчеркнула, что Европа намерена и далее поддерживать Украину. "Дальше будет ещё больше. Эти инвестиции помогут Украине защитить своих граждан, свой суверенитет и укрепить безопасность Европы. Европа твёрдо стоит на стороне Украины [и будет поддерживать ее] так долго, как только потребуется для достижения справедливого и прочного мира", – подчеркнула фон дер Ляйен.

25 июня Евросоюз перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере более 3 миллиардов евро в рамках 90-миллиардного кредита Ukraine Support Loan ("Кредит в поддержку Украины").

Украина подписала и ратифицировала соглашение о получении Ukraine Support Loan в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза на сумму до 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026–2027 годы. 60 миллиардов из этой суммы, как предполагается, будут направлены на оборонные нужды Украины.

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