Когда реально Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз? Каковы сейчас барьеры на этом пути? Возможно ли членство Украина в ЕС и НАТО до завершения российско-украинской войны?
Собеседники Виталия Портникова – Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, и Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука. Эфир в 20:30.
Попадет ли Украина в ЕС и НАТО? Эфир в 20:30
Игорь Харченко и Александр Коваленко – о перспективах интеграции накануне решающих встреч
Когда реально Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз? Каковы сейчас барьеры на этом пути? Возможно ли членство Украина в ЕС и НАТО до завершения российско-украинской войны?
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