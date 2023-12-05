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Дороги к свободе

Попадет ли Украина в ЕС и НАТО? Эфир в 20:30

Игорь Харченко и Александр Коваленко – о перспективах интеграции накануне решающих встреч

Когда реально Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз? Каковы сейчас барьеры на этом пути? Возможно ли членство Украина в ЕС и НАТО до завершения российско-украинской войны?

Собеседники Виталия Портникова Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, и Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука. Эфир в 20:30.

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