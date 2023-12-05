Попадет ли Украина в ЕС и НАТО? Эфир в 20:30

Когда реально Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз? Каковы сейчас барьеры на этом пути? Возможно ли членство Украина в ЕС и НАТО до завершения российско-украинской войны?



Собеседники Виталия Портникова – Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, и Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука. Эфир в 20:30.



