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Лицом к событию

Существует ли "ось зла"?

Коллаж
Коллаж

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные арабские эмираты. Новое во внешней политике РФ. В программе "Лицом к событию" - политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт и востоковед Андрей Зелтынь.

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