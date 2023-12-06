Существует ли "ось зла"?

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные арабские эмираты. Новое во внешней политике РФ. В программе "Лицом к событию" - политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт и востоковед Андрей Зелтынь.
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