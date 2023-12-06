Существует ли "ось зла"?

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные арабские эмираты. Новое во внешней политике РФ. В программе "Лицом к событию" - политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт и востоковед Андрей Зелтынь.

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. 18+ *Михаил Соколов не согласен с этим статусом

Видеоверсия программы