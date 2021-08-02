Ещё 24 российских дипломата покинут США

Власти США передали России список из 24 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну до 3 сентября, – рассказал в интервью изданию The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, многие уедут без замены, потому что США ужесточили процедуру выдачи виз. Кроме того, в декабре прошлого года Госдепартамент установил трёхлетний лимит на пребывание сотрудников российского МИДа в командировке в США, отметил Антонов.

В мае правительство России внесло США в список “недружественных стран” и запретило их дипломатическим миссиям нанимать на работу россиян. США пришлось уволить 182 сотрудника, которые занимали технические и административные должности, а также работали советниками и юристами.

В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. С 1 августа из-за нехватки сотрудников США перестали предоставлять консульские услуги в России.

До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.

В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.

Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан — 24 июня.