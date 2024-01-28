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Ещё один вернувшийся из Украины вагнеровец задержан за убийство

Символика ЧВК "Вагнер"
Символика ЧВК "Вагнер"

В Барнауле по подозрению в убийстве задержан местный житель, ранее принимавший участие в боевых действиях на территории Украины в составе российской частной военной компании "Вагнер".

Имя задержанного не сообщается, но известно, что он нанёс своей жертве удар ножом в шею, и что погибший - 34-летний барнаульский музыкант Артём Башкеев, выступавший под псевдонимом Тёма Алтайский.

У Башкеева остались жена и дети.

  • В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися с войны в Украине. Известно уже о сотнях таких случаев. Резонанс, вызванный ими, вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных преступлениях.

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