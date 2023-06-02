ЕСПЧ 6 июня рассмотрит дело об отравлении Алексея Навального

Европейский суд по правам человека назначил на 6 июня первое судебное заседание по делу об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Навальный пожаловался в ЕСПЧ на бездействие российских властей. Он и его соратники неоднократно обращались в Следственный комитет России с требованием провести расследование, но получали отказы.

Суд ставит перед собой задачу выяснить, было ли нарушено право Навального на жизнь, и были ли исчерпаны все возможности добиться правосудия в его стране.

ЕСПЧ не расследует обстоятельства дела по существу, он выносит решения только о правомочности действий или бездействия правоохранительных органов.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолёте из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали в отделение реанимации. Через несколько дней семье и соратникам Навального удалось добиться его перевода на лечение в клинику в Берлине.

Немецкие врачи обнаружили в крови Навального яд типа "Новичок", относящийся к химическому оружию. Затем этот вывод подтвердили несколько лабораторий, лицензированных Организацией по запрещению химического оружия. Российская сторона отрицает возможное отравление Навального.

В декабре 2020 года издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что к покушению на Навального причастна специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за оппозиционером несколько лет. Расследователям удалось установить имена исполнителей и ответственных лиц. Требования привлечь их к ответственности Следственный комитет оставил без внимания.

В марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Россия была исключена из Совета Европы. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека, и более не исполняет решений ЕСПЧ.

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