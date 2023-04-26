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На сессии ПАСЕ Россию призвали выполнять решения ЕСПЧ

Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страссбурге

Российская Федерация занимает первое место по количеству невыполненных решений Европейского суда по правам человека среди всех стран-членов Совета Европы. Помимо этого, у России больше, чем в случае любого другого государства Европы, невыполненных решений ЕСПЧ по так называемым основным делам. Об этом говорится в докладе "Исполнение решений Европейского суда по правам человека", заслушанном в Страсбурге на весенней сессии Совета Европы 26 апреля.

Исполнение решений ЕСПЧ – в интересах народа России

"Сложившаяся ситуация означает, что пострадавшие все еще ждут возможности в полной мере воспользоваться своими правами в России в соответствии с международными стандартами и решениями ЕСПЧ", – рассказал автор доклада Константинос Эфстатиу. По его словам, несмотря на то, что Москва была исключена из механизмов Совета Европы в 2022 году, описанные в докладе выводы касаются проблем, имеющих отношение ко времени, когда Россия была членом Совета Европы.

"Российская Федерация, согласно международному праву, по-прежнему связана обязательствами уважать права человека и выполнять окончательные решения, вынесенные против неё в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Но в данном случае речь не только о международно-правовых обязательствах, а в первую очередь о том, что исполнение решений ЕСПЧ – в интересах народа России", – заявил Эфстатиу.

Выступление Константиноса Эфстатиу, автора доклада "Исполнение решений Европейского суда по правам человека", Страсбург, 26 апреля 2023 года
Выступление Константиноса Эфстатиу, автора доклада "Исполнение решений Европейского суда по правам человека", Страсбург, 26 апреля 2023 года

В докладе упомянуты несколько наиболее проблемных дел, всё ещё находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, а также по которым были вынесены решения. Они касаются ограничений свободы слова, блокировки онлайн-ресурсов из-за публикаций, осуждающих агрессию России в отношении Украины, похищения людей в Чечне, множественные нарушения прав тех, кто содержится под стражей, дела ЮКОСа и Алексея Навального.

"По состоянию на 31 декабря 2021 года из 5 533 дел, находящихся на рассмотрении Комитета министров Совета Европы, контролирующего выполнение решений ЕСПЧ, самое большое число дел касалось Российской Федерации (1 942), то есть, 35% всех дел. В настоящий момент Россией не выполнено по меньшей мере 2 395 решений. Несмотря на то, что Россия перестала быть членом Совета Европы, более 22% всех исков, поданных в ЕСПЧ, касаются Российской Федерации", – пишут авторы в разделе о России.

Люди ожидают справедливого отношения к ним

Среди проблем, мешающих выполнять решения ЕСПЧ России, отмечены "постоянные проблемы с верховенством права, нетерпимость к демократии и свободе слова, а также последствия вмешательства, зачастую военного, в дела стран региона". В частности, составители документа упоминают дела "Грузия против России", "Молдова против России", а также несколько дел, вердикта по которым еще нет, например, о сбитом "Боинге" Малайзийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году.

В докладе говорится, что Россия не выполняла решения ЕСПЧ не только после того, как начала агрессию в Украине и была исключена из механизмов Совета Европы, но и ранее, когда она была полноправным членом международной организации.

Эфстатиу призвал страны, упомянутые в докладе, внимательно изучить наиболее громкие дела, решения по которым вынес ЕСПЧ и которые пока не выполнены, и принять меры. "Люди ожидают справедливого отношения к ним… Поиск Правды – это установление культуры соблюдения прав человека", – заявил он.

Доклад касался в первую очередь стран, чаще других не выполняющих решения ЕСПЧ. Цель документа – определить проблемы, из-за которых решения не исполняются из-за отсутствия политической воли или механизмов внутри государств, чаще всего связанных с необходимостью проведения реформ в тех областях, где нарушаются права человека.

Помимо России, в докладе уделено внимание пяти странам: Азербайджану, Венгрии, Румынии, Турции и Украине.

"Ассамблея Совета Европы по-прежнему глубоко обеспокоена количеством случаев выявленных структурных и сложных проблем, находящихся на рассмотрении Комитета министров в течение более чем пяти лет. Наряду с этим, есть понимание, что ситуация в Украине является сложной по сравнению с другими странами из-за агрессивной войны России и последствий, которые она имеет для украинских властей и общества в целом", – пишут авторы доклада.

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