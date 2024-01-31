ЕСПЧ обязал РФ выплатить 46 тыс. евро родным убитых журналистов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 46 тысяч евро компенсации родственникам учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова и замглавреда "Нового дела" Ахмеднаби Ахмеднабиева, убитых в Дагестане в 2011 и 2013 годах. На решение, опубликованное на сайте суда, обратила внимание "Медиазона".

Согласно выводам ЕСПЧ, российские власти нарушили статью о праве на жизнь Европейской конвенции по правам человека.

Российские власти не защитили жизни родственников заявителей, не проведя надлежащего расследования угроз Ахмеднабиеву и Камалову, отметили в суде.

Камалова застрелили в декабре 2011 года в Махачкале у здания редакции "Черновика". Расследование дел по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия продолжалось почти девять лет. В результате суд начал рассматривать дело в отношении троих исполнителей и заказчика – бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. В июле 2022 года им назначили от 16 до 24 лет колонии.

Ахмеднабиева убили в июле 2013-го. Первый раз на журналиста покушались в январе 2013 года, но тогда уголовное дело возбуждать не стали. Стрелявшие в Ахмеднабиева попали в его автомобиль. Следствие квалифицировало нападение по статьям о повреждении имущества и незаконном использовании огнестрельного оружия. После убийства журналиста было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, однако с 2018 года никакой информации о ходе расследования нет.