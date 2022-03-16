ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России

Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех дел против России и не будет рассматривать заявления от российских граждан. Это сделано до оценки судом правовых последствий исключения России из Совета Европы.

Россия исключена из Совета Европы 16 марта. Предполагалось, что ЕСПЧ не будет принимать жалобы на страну поданные за нарушения Европейской конвенции о правах человека, совершённые после этой даты. Если бы Россия сама вышла из Совета, юрисдикция суда распространялась бы на неё до 1 января 2023 года.

Во вторник за исключение России проголосовала Парламентская ассамблея Совета. В пояснительной записке к поветске дня отмечалось, что исполнение Москвой решений и временных мер ЕСПЧ неэффективно.

В среду в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над тем, чтобы выход из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека не сказался на правах её граждан. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал граждан активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды, цитирует его государственное агентство ТАСС.