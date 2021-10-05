Совет Европы: Россия не выполняет наши рекомендации

Россия не выполнила две приоритетные рекомендации Европейской комисси по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН). Первая – создать независимый от полиции и прокуратуры орган, который расследовал бы жалобы на действия полиции. Вторая – снять юридический запрет на предоставление информации о гомосексуальности несовершеннолетних (он содержится в законе о "пропаганде" нетрадиционных сексуальных отношений). Об этом говорится в заключении Совета Европы, опубликованном 5 октября.

Это промежуточные рекомендации ЕКРН, которые комиссия составила в марте 2019 года во время последнего большого мониторинга по России.

Выполнять их власти страны не планируют. По их мнению, контроль за действиями полиции в России уже обеспечен. Этим занимается генпрокуратура, а также общественные организации, например, "Общественная палата РФ".

Рекомендации о вопросах гомосексуальности чиновники назвали "абсолютно нерелевантными для российской законодательной системы". Они сослались на Конституцию, которая гласит, что поддержка, укрепление и защита семьи и традиционных семейных ценностей являются одной из главных задач правительства страны.

"Понятие "традиционных семейных ценностей", очевидно, не включает продвижение гомосексуальности среди несовершеннолетних", - говорится в документе, который цитирует DW.

Кроме того группа гражданского общества сообщила ЕКРН, что количество административных штрафов за нарушение статьи о пропаганде среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений снижается. За первую половину 2020 года было возбуждено 15 дел, лишь по одному из них суд назвачил штраф. В 2019 году было 20 дел, четыре из которых закончились решением о выплате штрафа.

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости учреждена Советом Европы. Это независимый орган по правам человека, который специализируется на проблемах расизма, дискриминации, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости в Европе. Комиссия регулярно публикует доклады на эти темы и дает рекомендации по этим вопросам странам-членам Совета Европы.