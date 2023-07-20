ЕСПЧ присудил 16 тысяч евро избитому полицейскими Михаилу Беньяшу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках общего дела вынес решение по жалобе на задержание юриста из Краснодара Михаила Беньяша в день митинга против повышения пенсионного возраста в 2018 году. ЕСПЧ постановил выплатить ему 16 тысяч евро. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Однако это решение выполнено не будет, поскольку Россия вышла из Совета Европы и теперь не исполняет решения суда в Страсбурге.

Помимо самого избиения в полиции, которое, как постановил ЕСПЧ, не было надлежащим образом расследовано российскими властями, суд в Страсбурге признал нарушения по административному делу в отношении Беньяша об участии в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.

ЕСПЧ подчеркнул отсутствие беспристрастия при рассмотрении этого дела в России. Также европейский суд признал необоснованным арест адвоката в рамках дела об участии в митинге.

Сам Беньяш остался недоволен решением ЕСПЧ. По его словам, он "шел в Страсбург за четкой правовой позицией", которая, по мнению Беньяша, в решении не отражена.

В сентябре 2018 года имевший на тот момент статус адвоката Беньяш был задержан в центре Краснодара оперативниками в штатском в день проведения несогласованной акции против повышения пенсионного возраста. По версии следствия, юрист, находясь в служебном автомобиле МВД, "применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому".

На основании этих показаний в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

Беньяш отверг обвинения. Он заявил, что сам пострадал от рук полицейских – его бросили лицом на асфальт, а затем били в служебном кабинете. Коллега адвоката опубликовал его фотографию со следами побоев.

По обвинению в применении насилия к представителям власти суд в Краснодаре назначил Беньяшу штраф в 30 тысяч, впоследствии приговор был оспорен в апелляции и направлен на новое рассмотрение. В марте 2023 года Беньяша повторно признали виновным, назначив аналогичное наказание в виде штрафа.