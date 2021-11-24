Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

"Лицо определенной национальности". Эфир в 18:05

Милицейская памятка в СССР для определения национальности

Доцент РГГУ Мария Золотухина – о том, важна ли этническая принадлежность героев новостей

В России снова скандал на этнической почве: после драки в московских Новых Ватутинках с участием кавказцев возник вечный вопрос – надо ли указывать национальность правонарушителей? Не ведет ли это к стигматизации всей этнической группы? Насколько сильны в России расизм, ксенофобия и дискриминация мигрантов?

Гость в студии: Мария Золотухина, доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG