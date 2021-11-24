"Лицо определенной национальности". Эфир в 18:05

В России снова скандал на этнической почве: после драки в московских Новых Ватутинках с участием кавказцев возник вечный вопрос – надо ли указывать национальность правонарушителей? Не ведет ли это к стигматизации всей этнической группы? Насколько сильны в России расизм, ксенофобия и дискриминация мигрантов?

Гость в студии: Мария Золотухина, доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ. Эфир в 18:05.

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