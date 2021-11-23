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ЕСПЧ: Россия нарушила право жительницы Чечни на семейную жизнь

Город Грозный, Чечня

Россия нарушила право на семейную жизнь и статью о дискриминации по признакам пола в деле жительницы Чечни Луизы Тапаевой, – к такому решению 23 ноября пришёл Европейский суд по правам человека.

В апреле 2016 года у Тапаевой умер муж. Она осталась одна с четырьмя детьми в возрасте от двух до семи лет, которых силой забрал к себе на воспитание свёкр. Тапаева обратилась в городской суд, но проиграла дело. Однако выиграла аппеляцию в Верховном суде Чеченской республики, который постановил вернуть детей матери.

Судебные приставы месяцами не возбуждали исполнительное производство, а затем ограничились тем, что вызвали свёкра на допрос и пару раз пришли к нему домой, когда там никого не было. Дети так и остались с дедушкой.

Спустя два года дело Тапаевой отправили на пересмотр, где суд вновь стал на сторону свёкра. После этого жительница Чечни обратилась в ЕСПЧ. Страсбург в своём решении отметил, что российские власти не предприняли адекватных мер, чтобы помочь матери воссоединиться с детьми, и обязал их выплатить Тапаевой 16 250 евро в качестве компенсации морального вреда и более 9 тысяч евро на судебные издержки.

"ЕСПЧ указал, что уже рассмотрел несколько жалоб жительниц Северного Кавказа, оказавшихся в аналогичной ситуации, когда власти следовали не закону, а местным традициям "принадлежности" детей семье отца", – заявила в комментарии для Кавказ.Реалии Ольга Гнездилова, адвокат "Правовой инициативы".

  • В 2019 году Европейский суд по правам человека признал незаконным решение российского суда о лишении родительских прав жительницы Чечни Зелихи Магомадовой.
  • Ранее жительницы Ингушетии и Чечни обратились к уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Ася Губашева, Лейла Муружева и Зарифа Кодзоева жалуются на многолетнее неисполнение решений суда об определении места жительства их детей с ними. А Хэди Сагова и Малика Хамзатова заявляют, что их дети при живой матери воспитываются неблизкими родственниками или вовсе чужими людьми.

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