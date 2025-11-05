Эстония отказала в предоставлении политического убежища и приняла решение о депортации бывшего сотрудника ФСБ Павла Сементина. В России его обвиняют в организации незаконной добычи рыбы на особо охраняемой территории. Об этом сообщает программа "Вот так".

В 2023 году Сементин сбежал из здания суда во Владивостоке, добрался до Пскова и перебрался в Эстонию, где запросил политическое убежище. В ожидании решения властей он провел два года в центре для беженцев, рассказывает "Вот так". Однако власти отказали ему в убежище, а суд подтвердил это решение.

На прошлой неделе Сементин подал жалобу Канцлеру права Эстонии, обратился в ЕСПЧ с ходатайством о запрете депортации и в Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. Полиция настаивала на его немедленной депортации. Сементин успел сообщить журналистам, что его под конвоем везут в Нарву к эстонско-российской границе. О дальнейшей его судьбе информации нет.