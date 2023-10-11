Эстония расследует повреждение подводного кабеля связи в Финляндию

Власти Эстонии проводят расследование повреждения кабеля связи, проложенного по дну Балтийского моря в Финляндию. Расследование ведётся параллельно заведённому в Хельсинки делу о повреждении газопровода рядом с кабелем, сообщил накануне журналистам ERR командующий эстонским военным флотом Юри Саска.

Кабель был порван примерно в то же время, когда повреждён газопровод. Однако линия связи была повреждена в эстонской экономической зоне, а газопровод в финской. Саска заявил, что пока рано утверждать, что инциденты связаны между собой.

О расследовании аварии на газопроводе между Эстонией и Финляндией накануне заявили финские власти. Инцидент будет обсуждаться 11 октября на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Таблоид Iltalehti и Би-би-си сообщили со ссылкой на источники, что в финские власти подозревают, что это могла быть российская диверсия. Официально это не подтверждалось.