Эстония запретила живущим в ней россиянам владеть оружием

Парламент Эстонии в среду принял закон, согласно которому лицензии на владение оружием будут выдаваться только гражданам самой Эстонии, а также стран, входящих в Евросоюз и НАТО. У граждан других стран и лиц без гражданства, живущих в Эстонии по виду на жительство, лицензии будут аннулированы. Оружие у них будет изыматься. Это затронет в том числе русскоязычных жителей Эстонии, не оформивших гражданство страны, и живущих в стране граждан России.

Закон вступит в силу 15 марта. Предполагается, что он затронет интересы примерно 1300 эстонских владельцев оружия.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что новый закон должен исключить возникновение ситуаций, когда иностранный гражданин из-за своего гражданства и обязательства лояльности будет иметь возможность взяться за оружие против эстонского государства.

"У граждан враждебных Эстонии государств в сегодняшней ситуации не может оставаться права иметь здесь разрешение на оружие и владеть оружием," - подчеркнул Ляэнеметс.

Граждане России должны сдать своё оружие в течение года, а для так называемых неграждан - постоянно живущих в Эстонии лиц без гражданства, как правило русскоязычных - переходный период будет более долгим, до пяти лет.

Также в новом законе расширен список преступлений, после совершения которых человек пожизненно лишается права владеть оружием. Кроме того, экзамен на "оружейную" лицензию будет приниматься только на эстонском языке.