"Это просто случилось, это история". Почему Ян Палах неугоден России

В России заблокирован сайт русской службы иновещания Чешского радио из-за статьи о самосожжении студента Яна Палаха в знак протеста против ввода советских войск на территорию Чехословакии в 1968 году. Блокировка произошла по решению Роскомнадзора, который основывался на данных реестра Роспотребнадзора от 17 июля этого года, – сообщается на сайте Чешского радио. Несмотря на то, что проблемной из-за "пропаганды самоубийства" признана лишь одна статья, в России страницы русскоязычного сайта полностью недоступны.

Пресс-секретарь Чешского радио Иржи Гошна назвал актом беспрецедентной цензуры блокировку российского сайта иновещания Чешского радио: "Это является недемократическим шагом и атакой на принципы свободы слова. Чешское радио как независимое общественное средство массовой информации решительно протестует против российской цензуры".

Чешское радио является независимым общественным СМИ, его финансирование осуществляется за счет ежемесячных платежей граждан Чехии. Служба иновещания насчитывает шесть редакций, которые предоставляют информацию о Чехии на английском, испанском, немецком, русском, французском и чешском (для чешскоязычной аудитории, живущей за рубежом) языках.

Блокировка, по данным Роскомнадзора, связана со статьей "Ян Палах и его последователи", написанной журналистом и переводчиком с русского языка Михалом Лаштовичкой. Сам автор узнал о блокировке во время интервью. Он рассказывает о важности фигуры Яна Палаха для чешского общества и размышляет о том, каковы могли быть истинные причины недовольства его статьей в России:

– В статье, из-за которой заблокировали русскоязычный сайт Чешского радио, вы рассказываете не только историю самосожжения Яна Палаха, но и историю Яна Зайица, который также протестовал против событий 1968 года в Чехословакии, а также Эвжена Плоцека, партийного коммунистического функционера, который поджег себя в Йиглаве и вскоре умер.

– Я немножечко помню, что я что-то такое писал. Это действительно шок, что только из-за этой моей статьи… Да, я помню. Я чувствовал, что обязан написать и о Плоцеке, потому что о нем везде было запрещено говорить.

– Как вы реагируете на эту новость?

– Я такого, честно говоря, не ожидал. Я иногда писал для радио статьи гораздо более жесткие. Но фактом является то, что я не мог написать, что это было вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию, я всегда писал, что это была оккупация, акт агрессии со стороны Советского Союза. Это мой взгляд на те события, и я считаю необходимым его отстаивать.

– Почему, с вашей точки зрения, история Яна Палаха, Яна Зайица и других "живых факелов" могла вызвать такую реакцию со стороны властей России?

– На самом деле вокруг фигуры Яна Палаха остается очень много вопросов. Есть мнение, что ему этого совсем не надо было делать, что гораздо лучше было бы, если бы Палах не умер, а стал активным диссидентом и начал активно выступать против режима. Потому что как раз на примере Яна Зайица это видно: Палах был первым и привлек к себе внимание, Зайицу этого не удалось. А история Эвжена Плоцека превратилась в тайну сразу после того, как он самосожжение совершил. Насколько я помню, в той статье я не написал ничего, с чем бы сегодня не был согласен. Конечно, это было нужное дело, очень важное, история Яна Палаха, которая затронула весь чешский народ.

– Какое место в сознании чешского общества занимает фигура Яна Палаха?

– Это, конечно, довольно грустная тема. Можно сказать, что значение он имеет огромное. Со временем, правда, оно немного уменьшилось. В последнее время в Чехии многие начинают горевать о том, что потеряли коммунистический "рай". В обществе появляются настроения, что мы тогда жили неплохо, что советская оккупация не была такой плохой. Это то, что меня больше всего злит.

– Главная причина, почему именно из-за этой вашей статьи был заблокирован сайт русскоязычного вещания Чешского радио – то, что в ней описывается самоубийство. С вашей точки зрения, стоит ли умалчивать историю Яна Палаха именно потому, что он убил себя, и мы знаем, каким образом он это сделал?

– Стоит, не стоит – это не имеет никакого значения. Это просто случилось, это история. Про это уже все забыли, но мне это врезалось в память, потому что в 2000-х я помню, как 17-летний мальчик сжег себя точно таким же способом и на том же месте как Палах, оставив письмо, в котором написал, что он это делает потому, что ему не нравится, как плохо люди относятся друг к другу. Я помню, что выступил Вацлав Гавел и сказал, чтобы люди такого не делали, что это самая ужасная смерть, которая может быть.

– С вашей точки зрения, нужно ли писать даже о такой истории, когда она столь неоднозначна?

– Безусловно! Что случилось – нельзя скрывать. Даже по той причине, что люди сами начнут это искать… и если они получат неточную информацию, то все будет искажено. Я убежденный сторонник того, что все надо писать откровенно и правдиво, ничего нельзя скрывать.

– С вашей точки зрения, этот шаг России можно расценивать как попытку цензурировать историю?

– Если они запретили статью по той причине, чтобы про это забыли, то конечно. С другой стороны, из-за происходящего там сейчас меня это не удивляет. Ну, что делать? Это неприятный, но ожидаемый сюрприз. Очень жаль.

– В своей статье вы довольно много внимания уделяете тому, что Ян Палах был марксистом и, тем не менее, не был согласен с существовавшим тогда строем. Может ли это также быть косвенным поводом для блокировки статьи, если принять во внимание возрождение культа Сталина в России, слова Владимира Путина о важности фигуры Ленина для истории?

– То, что Палах был марксистом – правда! В последнее время появилось несколько новых фактов. Мы ведь воспринимали Палаха как человека, который был почти ангелом, который не хотел совершать сделки со своей совестью. Оказалось, что он был готов воевать, даже хранил оружие и хотел активно выступить против насилия. Но если говорить о Карле Марксе, то он лично ничего общего с коммунистическим режимом не имел. Все убийства и преступления, связанные с его именем, начались только через 30 лет после его смерти. То, что потом называлось марксизм-ленинизм, выдумали Троцкий с Лениным. Я даже где-то читал, что Ленин сперва хотел использовать идеи Людвига Фейербаха, но боялся, что это слишком сложный для простых рабочих философ, и выбрал Маркса именно потому, что Маркс не был философом, а был экономистом. Он был философ-любитель, и сам это признавал. Так что то, что здесь и в других коммунистических странах называли марксизмом, на самом деле было почти исключительно ленинизмом. И придумано это все было как оружие для того, чтобы просто одурачить народ, что, к сожалению, удалось. Все жители Восточной Европы были жертвой этой лжи, этой идеологии. А Палах был из бедной семьи и почувствовал несоответствие реальности с тем, как тогда это подавалось, – считает Михал Лаштовичка.

Представитель иновещания Чешского радио Либор Кукал рассказал, что блокировка произошла без какого-либо предварительного уведомления, а журналисты узнали о случившемся из российских СМИ:

– Были ли перед тем, как произошла эта блокировка, какие-либо переговоры между российской стороной и Чешским радио?

– Нет, не было вообще никаких переговоров, никаких контактов. Для нас это как гром среди ясного неба, потому что никто не предупреждал. Мы просто в субботу проснулись и узнали, что наш сайт заблокирован. До этого не было никаких намеков на то, что такое может случиться.

– А с чем Чешское радио связывает эту блокировку? Потому что официальную точку зрения российской стороны мы знаем.

Конечно, напрашивается вопрос – 20 лет это никому не мешало, а теперь вдруг…

– У нас нет официальной информации. У нас есть та информация, которую мы сами нашли в интернете, так что мы знаем, что камнем преткновения стала статья 20-летней давности о чешском студенте Яне Палахе. Из-за того, что нас заблокировал Роспотребнадзор, а не Роскомнадзор, уже вытекает то, что мы можем узнать разделение компетенций между этими двумя организациями. Там претензии по поводу информации о способе совершения самоубийства, хотя, опять же, нам этого никто официально не сказал. Но и наше мнение, конечно, что мы рассказываем о реальных исторических событиях, а это никакая не "пропаганда самоубийства". То, о чем мы говорим, действительно случилось. Мы бы хотели подчеркнуть, что самоубийство в определенных случаях может быть героическим, патриотическим действием. С другой стороны, напрашивается версия, что это просто следующий камушек в огород нынешних очень напряженных чешско-российских отношений. Мы знаем, что Чехия попала в российский список "недружественных стран". И, может быть, под этим соусом кто-то из российских цензоров искал какой-нибудь повод, к чему придраться. Может быть, случайно была обнаружена эта статья, может быть – нет. Нас, конечно, удивляет, что таким поводом стала именно статья 20-летней давности. Двадцать лет это никому не мешало, а теперь вдруг… То, что у нас и российской стороны разные взгляды на историю, – это понятно. Мое личное предположение, что в России все-таки далеко не каждый, а, скорее всего, почти никто не знает имя Ян Палах. Я предполагаю, что рядовой служащий Роспотребнадзора, может быть, и не знал, насколько чувствительна эта тема в чешско-российских отношениях. Для нас практически невообразимо, чтобы мы сняли с нашего сайта статью про Яна Палаха как национального героя.

– Какие действия Чешское радио намерено предпринимать в связи с тем, что произошло?

– Мы будем связываться с Роспотребназором и попросим разъяснений, потому что, как я уже сказал, у нас нет никакой официальной информации. Все-таки претензии к одной конкретной статье, и вроде бы наш сайт целиком не должен быть заблокирован. Но мы знаем, что в России на наш сайт вообще войти нельзя, ни одной статьи прочитать нельзя – сайт заблокирован полностью. Тут мы хотим, чтобы по крайней мере до тех пор, пока будут идти переговоры или делопроизводство по статье, которая касается Палаха, хотя бы был открыт доступ к другим частям нашего сайта. Ну, и потом, естественно, мы посоветуемся с чешскими дипломатами, с МИД Чехии, как быть в этой ситуации. И будем действовать соответственно, – рассказывает Либор Кукал.