"Этот День Победы умер". Блогеры о праздновании 9 мая

День Победы 9 мая за время путинского президентства превратился в символ российской агрессии. Можно было не сомневаться, что в этом году, как и в прошедшем, российские власти "отпразднуют" этот день масштабным обстрелом Украины - и действительно, в ночь на 9 мая с 4 до 6 утра по всей стране звучала воздушная тревога.

Парад в Москве стал фокусом неуверенности

В этом году Украина официально отказалась от праздника 9 мая: Владимир Зеленский объявил, что отныне страна будет праздновать день победы над нацизмом 8 мая вместе с другими европейскими странами, а 9 мая станет днем Европы. Прокремлевские комментаторы толкуют это по-своему.

Сергей Марков

Власти Украины отказались от праздника победы над фашизмом 9 мая. Потому что власти Украины это наследники фашизма. Фашисты Бандера и Шухевич и сотни других фашистов, которые работали на Гитлера, сейчас возводятся в национальные герои Украины. Народ Украины тяжко горестно со страхом молчит. Украинский режим пытается выдать за позицию народа Украины истерический крик десятой части населения. Но это десятая часть населения Украины, поддерживающая фашизм, это меньшинство. А большинство в страхе перед репрессиями поддерживает все что его заставят поддерживать.

Вместе с тем многие отмечают, что в России празднование прошло с куда меньшим размахом, чем в былые годы. Во многих российских городах отменили парады; власти, опасаясь масштабных диверсий, запретили в том числе шествия "Бессмертного полка".

Екатерина Шульман

Впервые за десятилетия 9 мая — это день, когда граждане ждут чего-то плохого

Гражданская инициатива Бессмертного полка была сначала перехвачена административными структурами, а затем уничтожена ими же — в 2023 году это просто запрещено, потому что опасно. Парады в ряде регионов и вообще публичные празднования запрещены, потому что опасно. Парад в Москве стал фокусом неуверенности, и впервые за долгие десятилетия 9 мая — это день, когда граждане ждут чего-то плохого. Теперь мирное небо над головой — не данность, а почти несбыточная мечта. Одновременно мы видим, как государство старается создавать новые ритуалы, косплея связанные Второй мировой войной, — она фабрикует «героев СВО», создает вокруг них памятные места и поминальные практики.

Диверсий ждали и на Красной площади во время парада - многие предполагали, что после взрывов беспилотников в Кремле Путин не станет выступать с открытых трибун. Однако и парад, и выступление Путина прошли без инцидентов. В речи Путина тоже сюрпризов не обнаружилось.

Олег Пшеничный

Краткий смысл спича Путина на Красной площади:

Уже год Россия героически сопротивляется вероломному нападению Авдеевки и Бахмута, которые хотели захватить Нечерноземье, Кубань и Сибирь, и разделить их между собой! Не выйдет!

Альфред Кох

Путин верит, что реальность можно менять заклинаниями

Путин провел самый молниеносный парад за всю историю этих парадов. Он длился 45 минут. И на этом параде он говорил все те же глупости, которые он давно говорит: “мы ни на кого не нападали”, “Запад развязал настоящую войну против России”, “мы не воюем против украинского народа” и т. д. Он действительно верит, что его слова меняют реальность. Он верит что ее можно менять заклинаниями. Нужно только много раз повторить одно и то же и именно так все и случится. [...]

Он каждый день несет эту свою абракадабру. И я уверен: он даже сам уже не очень заботится о том, чтобы не выглядеть дураком, произнося эту околесицу. Ему плевать, ему не стыдно. Человек без стыда совершенно неуязвим. Его может остановить только физическая смерть или полная изоляция. Поэтому покуда он жив, с ним просто нельзя коммуницировать. Потому, что это лишено смысла.

По обе стороны от Путина сидели "ветераны", имевшие больше отношения к спецслужбам, чем к советской армии.

Военной техники на Красной площади в этот раз было непривычно мало. Многим показалось, что парад выглядел жалко, и принимавший его Путин - тоже.

Светлана Чунихина

Путин вчера на параде в окружении стариков-ветеранов выглядел таким же стариком. Он зря боится будущего, потому что на самом деле его пожирает прошлое.

Андрей Лошак

По Красной площади проехало несколько старых танков, а весь парад военной мощи второй в мире армии занял 10 минут. Какой-то совсем не зловещий, а испуганный Путин в окружении живого щита из нескольких президентов, вздрагивающий от случайного хлопка. А где же нагромождение бронетехники, колонны солдат, эскадрильи истребителей, где демонстрация мускулов а-ля "можем повторить"? Где эта непобедимая армия, которой так пугал всех "великий диктатор"? Где эта страшная мощь и оружие, которому "аналогов нет"? Похоже, там же, где и танки Армата, бороздившие каждое 9 мая брусчатку Красной площади. Война идет больше года, а их до сих пор никто не видел. Все это оказалось блефом, бутафорией, фэйком, которую диктатор сначала придумал, а потом сам же, идиот, в нее поверил, ошизев от абсолютной власти. Вся российская армия в истории с официозного сайта РИА новости: делали тактическую ракету, а получились особняки в Сочи.

В то же время гостей на параде в этом году было намного больше, чем в прошедшем - и многие политические аналитики задаются вопросом, как это объяснить. Версий много - от шантажа и подкупа до сложных политических комбинаций с участием Китая.

Дмитрий Колезев

Как объявил Кремль, Путину удалось собрать на парад аж семерых иностранных лидеров:

- Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева;

- Президента Кыргызстана Садыра Жапарова;

- Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;

- Президента Таджикистана Эмомали Рахмона;

- Премьер-министра Армении Николая Пашиняна;

- Президента Беларуси Александра Лукашенко;

- Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

(Некоторых президентов тут стоит поставить в кавычки, но используем уж официальные наименования).

По сравнению с предыдущими годами, когда иностранных лидеров было ноль (2022 год) или один (2021 год) это, конечно, может трактоваться как большая внешнеполитическая победа — аж в семь раз вырос международный авторитет Путина! При том, что выдан ордер на арест Путина как военного преступника. Волшебный эффект низкой базы. Правда, в качестве пропагандистского тезиса работает плохо, так как придется все же напомнить, что в предыдущие годы на парад к Путину никто не ездил. [...]

Учитывая, что большинство стран из списка — авторитарные режимы с высоким уровнем коррупции, можно предположить, что Путин обещает своим гостям а) деньги и б) помощь в сохранении власти. Причем я бы не исключал, что в отдельных случаях это вообще банальные взятки за визит лично высокому гостю.

Андрей Волна

Вечером и в ночь на девятое мая Россия обстреливала Харьков, Днепр, Киев. Над столицей все 15 ракет сбиты.

Но я даже не о России. И не о Путине. И не о Лукашенко. Этот ведь подельник.

Я о президентах Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и о премьере Армении (Нигол, я много чего знаю, но…).

Разве не понимают политические советники вот этих всех господ, разве не могут подсказать, что именно сейчас Путин их всех кровью мажет. Украинской кровью.

Марат Гельман

Ну, то, что среднеазиатские приехали - ладно, но Пашинян на параде рядом с Путиным - это ужасно.

Константин Сонин

И до проигранной войны 2020 года и сдачи Нагорного Карабаха Пашиняну нечего было делать в Москве, а теперь и подавно.

Александр Морозов

Непросто оказалось ответить на вопрос, почему в прошлом году никто не поехал к Путину на 9 мая, а в этом приехали Лукашенко, Пашинян, Рахмон, Мирзиеев, Жапаров, Бердымухамедов, Токаев. Мой ответ был: очень сильные сообщества в этих странах являются выгодоприобретателями во время войны, возникли большие потоки серого и черного импорта-экспорта, транснациональный альянс выходцев из СССР стоит на потоках бизнеса по обходу санкций. Экономический рост, вызванный "русской войной", укрепляет эти режимы.

Вторая причина: глядя из этих соседних с Россией столиц, хорошо видно, что война зашла для Кремля в тупик, а значит войне скоро ко

Поехать на 9 мая - это означает акцептировать "победобесие"

нец и надо уже заглядывать в поствоенное будущее. "Вот Си ведь ездил к Путину, значит и нам тут нечего стыдиться".

При том, что все это - большая ошибка со стороны этих лидеров стран СНГ, как их продолжают именовать в российских медиа. Поехать на 9 мая - это означает акцептировать кремлевскую идеологию войны, то самое "победобесие", которое и довело дело до вторжения в Украину.

Михаил Крутихин

Есть три версии объяснений для приезда лидеров некоторых бывших советских республик в Москву на путинский парад:

1. Хотят продемонстрировать Западу, что у них есть ещё какая-то видимость самостоятельности и альтернатива полностью прозападному курсу. Мираж "рычагов влияния" на Запад.

2. Си Цзиньпин попросил уважить Путина для блезира - опять-таки на фоне конфронтации Китая с американцами.

3. "Не приедете - отключим газ", - предупредил Путин.

Аркадий Дубнов

Так или иначе, выяснилось, что по-прежнему его приглашения прибыть в Москву не из тех, от которых можно отказаться ближайшим партнерам. Россия, несмотря на серьезное ослабление ее мировых позиций после 24 февраля 2022 года, остаётся в известной степени метрополией бывшей империи, с действиями которой приходится считаться большей части постсоветского пространства.

Если говорить о лидерах Центральной Азии, то их поездка в Москву - только часть большого марафона, который им предстоит пробежать по пути из дома сначала в Россию, потом в Китай, а затем снова в Россию. Председатель Китая Си Цзиньпин созывает их 18-19 мая на саммит Китай -Центральная Азия в город Сиань, одну из столиц древнего Китая, считающийся точкой начала Великого Шелкового пути. Си начинает серьезную битву за контроль над регионом, который Москва привыкла считать своей вотчиной. Российско-китайская схватка за Центральную Азию может стать одним из важнейших геополитических событий ближайших лет, исходные позиции в которой сегодня, на фоне украинской трагедии, безусловно, у китайских товарищей выглядят предпочтительнее. Участие лидеров ЦА на праздничных мероприятия рядом с Путиным должно продемонстрировать ему, что далеко в сторону Китая партнеры не отходить не намерены.

А еще им придётся объясняться в Москве, как они намерены противостоять западным супостатам, стремящимся не допустить обхода антироссийских санкций через некоторые страны ЦА. На днях российский МИД публично «вступился» за Узбекистан, назвав «оскорбительными» для Ташкента угрозы, раздаваемые в Евросоюзе за его возможное пособничество России в стремлении обойти введенные против неё санкции. Трудно сказать, насколько счастливы были в Ташкенте подобным заступничеством, которое выглядело скорее откровенным давлением на него со стороны России.

Одним словом, для стран Центральной Азии вновь наступают времена, в которые они входят, оказываясь между молотом и наковальней. Сохранить реальный суверенитет в такой жаркой обстановке становится все труднее

Александр Лукашенко приехал на праздник последним, а уехал с него первым, что вызвало слухи о его пошатнувшемся здоровье.

Николай Травкин

Во все эти домыслы, что Александра Григорьевича бригада врачей с Минска сопровождала, что катетер в вене под бинтом и ваще недомогание в организме — верить не следует. Но факт, что улетел не позавтракавши с коллегами в кремле, настораживает. Никогда раньше от перекусить перед отъездом не отказывался…

И, главное, почему профессор Соловей ничего не рассказывает.

В прежние годы сетевые дискуссии в оппозиционной среде накануне 9 мая были сосредоточены на том, в каком качестве его отмечать - как день победы над фашизмом или день памяти о павших. После 24 февраля прошлого года эти дискуссии сами собой сошли на нет, вместе с праздничным настроением.

Федор Крашенинников

Нельзя забывать ни на миг, что Путин не имеет никакого отношения к победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией в мае 1945 года.

Отношение к ней имели десятки миллионов людей, которые боролись и трудились. Большинство из них мертвы, и надо помнить о них, а не паясничать на их могилах.

Григорий Голосов

Сегодня - только ярость. И желание поражения некогда своей стране

В Петербурге особенно праздничного настроения сегодня не заметил. И вот что думаю. О чем вообще праздник Победы? О том, что убили много врагов? О том, что многие свои сложили головы? Помнить о них, конечно, нужно. Для этого был Бессмертный Полк, который отменили. Однако не это главное в праздниках, если не считать Дня Мертвых в Мексике. Главное в Дне Победы, как его праздновали в СССР с момента введения в 1965 г. - то, что война закончилась и наступил мир. Мирная, счастливая, достойная жизнь. Но ничего этого сейчас нет, и что тогда праздновать? Не думаю, что многие об этом задумываются, но чувствует, полагаю, большинство. А это влияет на настроение.

Мария Слоним

9 мая я всегда и плакала и ликовала. Обнимала еще живых ветеранов, приучила Семку дарить им цветы у Большого театра, дарила цветы Розе Семеновне с 5 этажа.

Сегодня - только ярость. И желание поражения некогда своей стране.

Леонид Гозман

Со всех сторон говорят, что Путин уничтожил праздник, что теперь его невозможно отмечать. Но не только Путин и прочие, но и сам Господь не может сделать бывшее не бывшим. В мае сорок пятого произошло замечательное событие – был уничтожен Третий Рейх. В мире после этого осталось еще много зла, в частности, сталинский режим, но, в целом, зла на планете стало меньше. Это произошло благодаря усилиям, самопожертвованию, героизму очень многих людей, значительную часть которых составляли наши соотечественники, в том числе, родные каждого из нас. Поэтому 8-9 мая – особые, праздничные дни. Мы не должны, мы не имеем права отдавать их Путину.

РФ делает сегодня все то, что когда-то делал Гитлер

Конечно, та победа не имеет никакого отношения к тем омерзительным пляскам, которые уже который год устраивает наше начальство, паразитирующее на тех подвигах и тех страданиях. И все повторяется - наследниками и продолжателями дела тех, кто победил тогда, являются сегодня солдаты Украины – они защищают свою землю от страшного врага. А вот наследником и продолжателем Рейха выступает, увы, наша страна, точнее, наше государство – РФ делает сегодня все то, что когда-то делал Гитлер – агрессия, бомбежки мирных городов, массовые убийства.

Я надеюсь, что, как тогда советские солдаты изгнали Гитлера, так и сегодня украинские солдаты изгонят оккупантов, вторгшихся в их дом. И я надеюсь, что, как Германия после уничтожения преступного режима Гитлера смогла возродиться и превратиться в нынешнюю прекрасную страну, так и Россия возродится после разгрома режима Владимира Путина.

Игорь Эйдман

Этот День Победы умер. Да здравствует новый День Победы! В следующем году будем отмечать День Победы Украины и разгрома путинского фашизма.

Максим Трудолюбов

Сейчас я думаю, что не только победа, но и вообще торжество по поводу какой-либо объединяющей ценности для российского общества невозможно. Государство может устраивать сколько угодно праздников и парадов, но это пустота, которая никогда не наполнится содержанием.

Досоветские традиции уничтожены, советские разделяют не все

Отдельный разговор, почему уничтоженный агрессией день 9 мая какое-то время был таким торжеством. Наверное, потому что власти совершили подмену, а общество ее приняло - по наивности и за неимением других поводов для общего торжества. Подмена в том, что день памяти сделали днем торжества. Поминки, тризна - это тоже, конечно, торжество, но люди ведь при этом не забывают, почему собрались. Оба моих деда, прошедшие войну, понимали 9 мая как день памяти. Ну и день воспоминаний, большую часть которых они оставляли при себе. И, конечно, помню с детства про «только б не было войны». И, конечно, они, говоря это, имели в виду, что война - это, когда на тебя нападают.

Превращение в торжество именно этой даты было сделано еще от невозможности найти другую объединяющую дату или ценность. Что это обычно бывает у других? День независимости, освобождения, революции, коронации, день национального святого. У нынешней РФ ничего подобного нет. Царей убили, святых вынесли, освобождаться, кроме как от самих себя, не от кого. Нынешняя церковь (говорю, как человек, который провел там всю юность) - выхолощенная реконструкция чего-то такого, с чем нет живой связи. Досоветские традиции уничтожены, советские разделяют не все, вот и получаются люди без идентичности. Без общей идентичности. Все, что необщее, то есть индивидуальное - это отнять нельзя.

Любой победы как общего больше не будет. У украинцев будет

И вообще любой победы как общего больше не будет. У украинцев будет. Победа венчает какую-то борьбу, общий порыв, а российское общество уходит, исчезает, убегает, так что даже в случае успеха этого убегания, итогом будет что-то другое, какая-то непобеда.

Николай Эппле

Если год назад главным чувством в этой связи была горечь («у нас отняли основание общей идентичности»), сейчас чувства другие. «Отпусти меня на покой, Серёжа" - сказано в обошедшем русскоязычный фейсбук стихотворении Жени Беркович. 9 мая как праздник не изменил своего качества 24 февраля 2022 года, его не после этого стало не спасти, его поздно было спасать уже довольно давно - разные человеческие механизмы мешали это понять и принять. Ну вот теперь это сделать легче. [...]

Похоже, под 9 мая образца последних двух десятилетий пора «подвести черту». Не чтобы стереть и забыть, так не бывает, а чтобы понять, что в том виде, в котором это «место памяти» существовало уже слишком долго, оно больше невозможно - и тем самым открыв возможность для него в будущем, как освобожденного от манипуляций, спекуляций и подверстываний «под себя» дня памяти и скорби.

Многие уже сейчас отмечают 9 мая именно так - поминая погибших родственников.

Алексей Лапшин

Продавщицы в магазине переговаривались о неуместности парада

Очень трудно поздравлять с Днём Победы, когда потомки фронтовиков Великой Отечественной ненавидят и убивают друг друга. 9 мая 1945 года, да и ещё совсем недавно, это невозможно было представить. Говорят: Путин хочет возродить СССР. Всё наоборот. Путин и является главным могильщиком, ликвидатором общих смыслов, нарративов, системообразующих мифов бывшего советского , или если угодно, евразийского пространства. Конечно, этот коллективный Путин только орудие разрушения...

Никогда ещё праздник 9 мая не был так отчужден от реальности. Слышал сегодня утром продавщицы в магазине переговаривались о неуместности парада. Люди чувствуют это отчуждение. Выпью в память о предках ближних и дальних. Традиций нарушать не собираюсь. Но ничего общего с государством.

Божена Рынска

Больно мне ликовать в 9 мая. Нашу семью со всех сторон война искалечила, исполосовала. Три любимых брата моей прабабушки погибли. Двоих убило, третий, самый красивый и умный, в блокаду погиб. По линии отца немцы расстреляли семью дедушки и бабушки. Поэтому мне невесело в этот день, и бабушке моей всегда было невесело. Обычно я вспоминаю свекра моего прекрасного Евгения Ивановича под 9 мая. Но в этот раз не буду. Победу нашу, любимый мой детский праздник, облапали, обсидели, как мухи проклятые рашисты. Настроение не праздничное. Просто тихо вспомню своих. И повторю Украинский лозунг: Нiколи знова.

Александр Осовцов

Надеюсь дожить и до Победы над фашистской Россией

Мой отец, провоевавший все четыре года, и его друзья отмечали 9-е мая и до того, как этот день стал выходным. То есть их отношение к этому дню не зависело от мнения Сталина, Хрущёва и Брежнева. Понятно, что именно отмечали, а не праздновали - первый тост был за павших. А второй был за Победу.

Тем более, мне плевать, что там наворотили путинская шайка и её прихлебатели. Сегодня для меня - День Победы над фашистской Германией. Надеюсь дожить и до Победы над фашистской Россией.