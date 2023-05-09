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Дороги к свободе

Кремль, Украина и 9 мая. Эфир в 20:30

Репетиция парада на Красной площади

Война и новые праздники. Гости программы: Антон Борковский и Андрей Пионтковский

Как меняется отношение к 9 мая в Украине и России? Каковы перспективы завершения войны? Собеседники Виталия ПортниковаАнтон Борковский, украинский журналист, публицист и Андрей Пионтковский, российский политолог, публицист, кандидат физико-математических наук. Эфир в 20:30.

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