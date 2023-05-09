Кремль, Украина и 9 мая. Эфир в 20:30

Как меняется отношение к 9 мая в Украине и России? Каковы перспективы завершения войны? Собеседники Виталия Портникова – Антон Борковский, украинский журналист, публицист и Андрей Пионтковский, российский политолог, публицист, кандидат физико-математических наук. Эфир в 20:30.