Как меняется отношение к 9 мая в Украине и России? Каковы перспективы завершения войны? Собеседники Виталия Портникова – Антон Борковский, украинский журналист, публицист и Андрей Пионтковский, российский политолог, публицист, кандидат физико-математических наук. Эфир в 20:30.
Кремль, Украина и 9 мая. Эфир в 20:30
Война и новые праздники. Гости программы: Антон Борковский и Андрей Пионтковский
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