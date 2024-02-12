Этой зимой в России произошло уже более 550 коммунальных аварий

С начала зимы в России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе произошло не менее 557 коммунальных аварий. Это подсчитала "Новая газета Европа", проанализировав сообщения о них в медиа.

Аварии на инфраструктуре ЖКХ произошли в 59 регионах. Больше всего крупных поломок случилось в Свердловской области. В ней зафиксировано 42 аварии, в том числе одна из крупнейших, когда после новогодних праздников без отопления на три дня остались жители 324 многоэтажных домов в Екатеринбурге.

Немногим меньше аварий этой зимой произошло в Волгоградской области (39), Московской (31) и Новосибирской (30). Всего, по оценкам газеты, сбои на сетях ЖКХ затронули около трёх миллионов жильцов – больше, чем за предыдущие пять лет. Травмы получили не менее 43 человек: они обварились в кипятке.

Большинство аварий произошло из-за прорывов на теплотрассах: почти 300 (или около 52%) за декабрь и январь. Степень износа сетей теплоснабжения может доходить до 70%, по оценкам Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ещё несколько аварий случились из-за прорывов канализации. В январе как минимум две школы – в Перми и Владимире – отменили из-за этого уроки, а в Новочеркасске ввели режим ЧС: там нечистотами затопило трамвайные пути и подвалы жилых домов.

По мнению эксперта по теплоснабжению, с которым поговорила газета, ситуацию с аварийностью могла бы исправить конкуренция, когда жители свободно выбирают управляющую компанию, – но при нынешней власти это вряд ли возможно.

По оценке Минстроя, до 2030 года на ремонт коммунальной инфраструктуры потребуется от четырёх до девяти триллионов рублей. Это меньше, чем официальные расходы федерального бюджета на оборону, запланированные на текущий год. При этом расходы на ЖКХ власти собираются сократить в два раза. Тем временем во многих регионах запланирован рост коммунальных тарифов до 15%, обращает внимание "Новая газета Европа".