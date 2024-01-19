В Новосибирске произошёл третий за сутки прорыв на теплотрассе

В Новосибирске произошёл третий за сутки прорыв труб теплоснабжения. Без отопления и горячей воды остаются более 150 домов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, прорыв произошёл при заполнении системы теплоснабжения после предыдущей аварии. В среду, 17 января, на той же улице прорвало трубу с горячей водой – ожоги получили 14 человек, троих госпитализировали. Тогда без тепла остались около двухсот многоквартирных домов.

По данным мэрии Новосибирска, сейчас теплоснабжение аварийно отключено в 158 домах, планово – ещё в 81. В большинстве домов подачу тепла планируют восстановить к завтрашнему утру.

Кроме того, как сообщает Сибирь.Реалии, жители более 20 домов в микрорайоне Тихий Центр на правом берегу Оби в Новосибирске столкнулись с отключением электричества.

Накануне власти Новосибирска запретили митинг против отключений тепла в городе, потому что он "может угрожать основам конституционного строя". Горожане планировали провести акцию "Организуемся! Иначе – замёрзнем!" 20 января в гайд-парке, где согласование властей не требуется.

С начала года как минимум в 43 регионах России произошли крупные коммунальные аварии. Эксперты по ЖКХ объясняли, что в 2023 году износ теплосетей в российских регионах может достигать "почти 100%". С 1990-х годов ремонт теплотрасс был только аварийным – притом что трубы необходимо менять каждые 25 лет, отмечали собеседники Сибирь.Реалии.