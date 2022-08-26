Евгений Пригожин обратился в СК после статьи о вербовке заключённых

Пресс-служба принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" сообщила в пятницу о его жалобе в Следственный комитет на журналистку издания "Фонтанка" Ксению Клочкову.

Пригожин посчитал фейком об армии публикацию журналистки о вербовке заключённых в Донбасс. На это обратил внимание телеграм-канал "Ротонда".

Евгений Пригожин просит следствие проверить, нет ли в тексте "Фонтанки" признаков преступления по статье 207.3 Уголовного кодекса. В ней речь идёт о заключённом, которого, по данным издания, отправили в Донбасс участвовать в боевых действиях. Проверить Пригожин просит не только Ксению Клочкову, но и главного редактора "Фонтанки" Александра Горшкова.

Бизнесмен считает, что журналисты выпустили текст "с прямым умыслом создать негативный образ России и руководства страны".

Днём ранее в компании "Конкорд" сообщили, что юристы тщательно проверяют статью "Фонтанки" под названием "Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой".

В августе правозащитник и основатель фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова сообщила, что в российских следственных изоляторах начали вербовать подозреваемых и обвиняемых для участия в боевых действиях на территории Украины. Уголовные дела власти при этом приостанавливают. По словам Романовой, ей известны конкретные случаи из нескольких СИЗО в Подмосковье. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин подтвердил существование такой практики. По его словам, на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.

В СМИ в начале июля начали появляться сообщения, что на войну в Украине вербуют заключенных в российских колониях, в частности, что этим занимается "ЧВК Вагнера". Эту частную военную компанию связывают с Евгением Пригожиным, что сам он отрицает. Пригожина называют человеком из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.