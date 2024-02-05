Евгению Альбац оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку Евгению Альбац на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Поводом стало отсутствие маркировки, положенной российским законодательством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Минюст России включил главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац реестр СМИ – "иностранных агентов" в июле 2022 года. В сентябре того же года журналистка уехала из России из-за опасений ареста.

Евгения Альбац с 2009 года возглавляла оппозиционное издание The New Times (ранее - "Новое время"), а в 2013 году стала его владельцем

В 2017 году из-за финансовых сложностей Альбац объявила о прекращении выхода бумажной версии The New Times, с тех пор журнал выходил только в интернете.

В октябре 2018 года суд оштрафовал журнал The New Times на 22 миллиона и 250 тысяч рублей за непредоставление данных о зарубежном финансировании в Роскомнадзор.

Год назад Роскомнадзор заблокировал сайт издания за материалы о войне в Украине, а в мае составил на Евгению Альбац четыре протокола о распространении так называемых фейков об армии в этих материалах.