Министерство юстиции включило в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов писателя Дмитрия Быкова, главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац и бывшего директора благотворительного фонда "Нужна помощь" Митю (Дмитрия) Алешковского. Об этом сообщает на сайте ведомства.

Причины пополнения списка традиционно не раскрываются. Законодательство предполагает, что в реестр вносятся издания и люди, распространяющие информацию и одновременно получающие иностранное финансирование. Зачастую оказывается, что министерство считает таким финансрованием выигранные премии, рекламные доходы или переводы на символические суммы от частных лиц.

Объявленные СМИ-"иноагентами" обязаны учредить в России юридическое лицо, отчитываться о расходовании средств и проведении аудиторских проверок, маркировать весь свой контент, указывая на то, что он создан медиа, выполняющим функции иностранного агента.

Частных лиц стали включать в список СМИ-иностранных агентов в конце 2020 года, за это время в список попали 123 человек, в том числе многие журналисты Радио Свобода. Большинство из них не согласны со своим статусом, многие из участников списка не журналисты и никогда не работали в СМИ.