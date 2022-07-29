Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минюст внёс Дмитрия Быкова и Евгению Альбац в список СМИ-иностранных агентов

Министерство юстиции включило в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов писателя Дмитрия Быкова, главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац и бывшего директора благотворительного фонда "Нужна помощь" Митю (Дмитрия) Алешковского. Об этом сообщает на сайте ведомства.

Причины пополнения списка традиционно не раскрываются. Законодательство предполагает, что в реестр вносятся издания и люди, распространяющие информацию и одновременно получающие иностранное финансирование. Зачастую оказывается, что министерство считает таким финансрованием выигранные премии, рекламные доходы или переводы на символические суммы от частных лиц.

Объявленные СМИ-"иноагентами" обязаны учредить в России юридическое лицо, отчитываться о расходовании средств и проведении аудиторских проверок, маркировать весь свой контент, указывая на то, что он создан медиа, выполняющим функции иностранного агента.

Частных лиц стали включать в список СМИ-иностранных агентов в конце 2020 года, за это время в список попали 123 человек, в том числе многие журналисты Радио Свобода. Большинство из них не согласны со своим статусом, многие из участников списка не журналисты и никогда не работали в СМИ.

  • Альбац сообщила РБК, что будет обжаловать свой статус в суде.
  • В реестр так называемых иностранных агентов Минюст в пятницу внёс юридическое лицо журналиста Алексея Венедиктова, которое он зарегистрировал, исполняя свою обязанность создания юрлица как иностранный агент.
  • В середине июля президент России Владимир Путин подписал новый закон о так называемых иностранных агентах. Поправки предполагают объединение четырёх существующих реестров агентов, которые ведёт министерство, в один, и упрощение критериев для получения агентсткого статуса. Закон вступит в силу 1 декабря.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG