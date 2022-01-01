Еврокомиссия предложила считать газовую и атомную энергетику "зелёными" при определённых обстоятельствах. Проект документа разослан странам – членам ЕС, сообщают немецкое агентство dpa и газета Financial Times.

Предложение сделано в рамках принятия программы долгосрочного финансирования союза и вызовет ожесточённые споры, отмечает dpa. Отношение к этим видам энергетики радикально различается в разных странах ЕС.

Сторонники газовой энергетики отмечают, что она чище угольной, сторонники атомной – что она не влияет на выделение углекислого газа.

Работающие на природном газе электростанции будут жёстко ограничены в производстве парниковых газов, если будут строиться после 2030 года, следует из предложения. Атомные проекты будут считаться зелёными, если получат разрешение на строительство до 2045 года.

Противники считают, что, когда речь идёт о газовых станциях, "чище" не означает "чисто", а атомная энергетика требует утилизации опасных отходов и подвержена риску опасных аварий.

К числу самых серьёзных противников атомной энергетики относится первая по размеру экономики страна ЕС – Германия. 31 декабря Берлин закрыл три из шести оставшихся в стране атомных электростанций. Остальные три планируется закрыть до конца следующего года.

В то же время вторая экономика Евросоюза, Франция, производит на атомных электростанциях 70 процентов электроэнергии и планирует возобновить строительство АЭС, последняя из которых была запущена почти 20 лет назад.

Для того чтобы отвергнуть предложение Еврокомиссии, против него должно выступить квалифицированное большинство стран-участниц. То есть не меньше 20 из 27 правительств, представляющих не менее 65 процентов населения блока, или 353 из 705 депутатов Европарламента.