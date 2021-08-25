Объём выбросов парниковых газов российской промышленностью вырастет к 2050 году. Об этом говорится в базовом сценарии проекта стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Компенсировать рост правительство намерено за счёт ухода за лесом и "применения уточненной методики поглощающей способности" — то есть, пересчёта статистики. С документом ознакомилась газета "Коммерсантъ".

Проект стратегии сокращения выбросов подготовило министерство экономики. Согласно базовому прогнозу, выбросы будут расти практически во всех отраслях, включая металлургию, транспорт и сельское хозяйство. Снижение запланировано только в электроэнергетике и в ЖКХ.

При этом министерство рассчитывает, что с точки зрения статистики общее число выбросов сократится. Это, согласно плану, произойдёт за счёт высадки новых лесов, сокращения лесных пожаров и обводнения осушенных болот. Кроме того, предлагается пересчитать статистику поглощения российскими лесами углеводородов — в пользу увеличения этого показателя. За счёт этого объём “чистой эмиссии” предполагается сократить на 25 процентов.

Другие страны и регионы, принимающие на себя обязательства по достижению нулевых выбросов к 2050 году, делают акцент на сокращении выбросов, а не наращивании их поглощения, отмечает один из экспертов газеты. Минэкономики предусмотрело и более амбициозные сценарии — "интенсивный” и “агрессивный", но ни один из них не предусматривает углеродной нейтральности.

Цель выйти на нейтральность к 2050 году запланировала в июле Еврокомиссия. В июне на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству достичь лучшего показателя эмиссии парниковых газов, чем в Евросоюзе.