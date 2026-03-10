Лихорадка энергорынка. Как Трамп и Путин помогают Грете Тунберг

Из-за продолжающейся войны в Персидском заливе и отсутствия возможности вывезти добытую нефть через Ормузский пролив страны региона начали сокращать добычу, что привело в скачку цен до рекордных с 2022 года уровней. Цена за баррель Brent в понедельник достигла почти 120 долларов. Контракты на российский сорт Urals впервые почти за четыре года поднимались выше 100 долларов за баррель. Как это ни парадоксально, но пока дорогая нефть только повышает вероятность девальвации рубля уже в апреле.

Неделя на мировых рынках энергоносителей началась бурно. В первые часы после открытия торгов в понедельник 9 марта котировки Brent подскочили выше 100 долларов за баррель, после чего вплотную приблизились к 120 долларам. Вслед за Ираком в выходные сокращать добычу начали Кувейт и Объединенные арабские эмираты. В понедельник, если верить Bloomberg, – и Саудовская Аравия. Причина в заполнении хранилищ и невозможности вывозить нефть из портов в Персидском заливе из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. Российский сорт Urals впервые с апреля 2022 года пробил отметку 100 долларов за баррель. Спотовые цены на газ в Европе – опять же впервые с весны 2022 года – взлетели выше 800 долларов за 1000 кубометров.

Несколько охладило ситуацию сообщение Financial Times о назначенном на 9 марта экстренном заседании министров финансов стран "большой семерки". Обсуждалось совместное использовании стратегических резервов Международного энергетического агентства для стабилизации ситуации на рынках. У стран-участниц агентства в резервах примерно один миллиард 200 миллионов баррелей, и, по информации Financial Times, США предлагают использовать 300-400 миллионов баррелей для продажи на рынке. Несмотря на то, что решение о немедленном "распечатывании" резервов принято не было, участники встречи в совместном заявлении отметили, что "готовы принять необходимые меры, в том числе поддержать глобальные поставки энергоресурсов, например, путем высвобождения запасов". После этого сообщения котировки Brent откатились у 100 долларам за баррель, Urals – к 85-90 долларам. А ближе к закрытию цены и вовсе ушли ниже уровней закрытия пятницы (нефть Brent "отметилась" ниже 85 долларов за баррель, Urals – ниже 70).

Все понимают, что долго сдерживать цены интервенциями из стратегических резервов не получится. Если поставки на рынок со стороны стран Залива не восстановятся, резервы закончатся, и цены взлетят еще выше. По оценке Wall Street Journal, длительная блокировка Ормузского пролива чревата скачком цен до 215 долларов за баррель.

Впрочем, пока чиновники из администрации президента США Дональда Трампа пытаются успокоить американцев, у которых за неделю цены на топливо подскочили на 16%. Министр энергетики США Крис Райт считает, что сейчас рынок платит "премию за страх", которая скоро рассосется. А главное, он пообещал, что нормализация ситуации в худшем случае займет несколько недель, а не месяцев.

Для России сроки войны в Персидском заливе являются ключевым фактором

Для России, которая получила от Трампа самый щедрый подарок за все время его правления, сроки войны в Персидском заливе являются ключевым фактором. Обращает на себя внимание, что, несмотря на двукратный рост цен Urals и еще более сильное удорожание газа, несмотря на ослабление санкций со стороны США, которые разрешили Индии вернуться к покупкам российской нефти без риска повышения американских пошлин на индийские товары, рубль не спешит укрепляться. В паре и с долларом, и с юанем российская валюта дешевле уровней середины февраля. Рубль не торопится компенсировать потери, которые он понес после заявления Минфина об отказе от продажи в марте валюты и золота из Фонда национального благосостояния для покрытия выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

Как бы парадоксально это ни прозвучало, но чем выше взлетят цены на нефть сейчас, тем более благоприятные условия для девальвации рубля сформируются уже в апреле. Паузу в исполнении "бюджетного правила" Минфин взял не просто так, а для того, чтобы пересмотреть "цену отсечения", заложенную в федеральный бюджет. Сейчас она установлена на уровне 59 долларов за баррель, и все последние месяцы, когда цена была сильно ниже, Минфину приходилось продавать валюту Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета.

В ближайшие дни должно быть принято решение о новой цене отсечения, которая скорее всего будет ниже 59 долларов. В апреле, когда нефтяные компании начнут платить налоги и сборы, исходя из средней цены за март, у финансового ведомства образуется избыток, и Минфин будет скупать валюту для пополнения ФНБ. Чем ниже будет цена отсечения и чем выше поднимутся цены на Urals в марте, тем более масштабными будут интервенции, фактически направленные на девальвацию рубля. В ней заинтересованы и российские экспортеры, и министерство финансов, и российские производители, неспособные конкурировать на внутреннем рынке с импортом из Китая.

Уже в апреле 95-100 рублей за доллар могут стать реальностью

Так что уже в апреле 95-100 рублей за доллар, которых Герман Греф ждет к концу года, могут стать реальностью. При этом судоходство в Ормузском проливе к тому времени может открыться, и тогда цены на нефть начнут возвращаться к уровням начала года. Для этого, к слову, война вовсе не обязательно должна закончиться. Достаточно обезопасить относительно небольшой участок. Страны Персидского залива одна за другой присоединяются к ударам по Ирану, им эта задача по силам. Более того, без помощи они не останутся. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 9 марта, что его страна отправит в регион восемь военных кораблей, авианосную группу и два вертолетоносца, которые должны будут обеспечивать безопасный проход судов через Ормузский пролив. Причем, по словам Макрона, это будет совместная операция европейских и неевропейских государств.

Что касается долгосрочных последствий войны в Персидском заливе и последовавшей дестабилизации мирового рынка энергоносителей, то они очевидны. Любой ответственный политик страны, зависящей от импорта углеводородов, в нынешних обстоятельствах должен приложить максимум усилий, направленных на скорейшее избавление от этой зависимости. И это не теоретические рассуждения. Энергетический кризис 2021-22 годов ускорил энергетический переход в Китае и Европе и привел к нынешнему буму на рынке электротранспорта. Сейчас можно ожидать аналогичных последствий. Страны ОПЕК, кстати, прекрасно понимают, что единственный способ продлить "век углеводородов" – обеспечивать потребителей доступным сырьем по предсказуемым ценам, которые не взлетают и не обваливаются на десятки процентов в день. И вся их политика последних лет (которая сейчас пошла прахом) была направлена именно на это.

А авторы последних энергетических кризисов – Дональд Трамп и Владимир Путин – в долгосрочной перспективе действуют в том же направлении, что и экоактивисты вроде Греты Тунберг. Только действия их гораздо более эффективны, поскольку в их основе лежат экономические механизмы и вопросы энергетической безопасности, а не только слова об ответственности перед будущими поколениями.