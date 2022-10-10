Еврокомиссия продлит срок временной защиты для украинцев

Еврокомиссия продлит до марта 2024 действие директивы о временной защите для украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули дома и приехали в ЕС. Об этом заявила глава комиссии по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она отметила, что решение принято на фоне массированных обстрелов украинских городов в понедельник, 10 октября.
По словам Йоханссон, под временной защитой стран Евросоюза находятся более 4 миллионов украинцев.
Глава комиссии также обратила внимание, что ЕС открыл новую программу для поиска работы в странах союза.
- Города Украины подверглись утром в понедельник массированным ракетным атакам. Сообщалось об ударах по Киеву, Днепру, Харькову, Житомиру, Николаеву, Кривому Рогу, ряду городов Западной Украины. Есть погибшие и пострадавшие. Удары наносились волнами в течение всего дня. Атака была крупнейшей с начала российского нападения на Украину 24 февраля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия обстреливала всю территорию страны, а главной целью стали прежде всего энергетические объекты энергетики.
- Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России, в частности подрыве Крымского моста, и назвал ракетный удар ответным.