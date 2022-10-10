Еврокомиссия продлит срок временной защиты для украинцев

Еврокомиссия продлит до марта 2024 действие директивы о временной защите для украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули дома и приехали в ЕС. Об этом заявила глава комиссии по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она отметила, что решение принято на фоне массированных обстрелов украинских городов в понедельник, 10 октября.

По словам Йоханссон, под временной защитой стран Евросоюза находятся более 4 миллионов украинцев.

Глава комиссии также обратила внимание, что ЕС открыл новую программу для поиска работы в странах союза.