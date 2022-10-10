Минобразования Чувашии возмущено детскими рисунками "Нет войне"

Министерство образовании Чувашии выразило своё возмущение заданием, которое получили ученики двух школ в Чебоксарах. Учителя попросили детей сделать рисунки на тему "Нет войне". Как сообщают "Новости Чувашии", рисунки планировали послать российским военнослужащим, воюющим в Украине.

Некоторые школьники изобразили держащихся за руки человечков с российскими и украинскими флагами, голубей мира и плачущих мирных жителей на фоне горящих домов.

Министерство образования республики заявило о своём крайнем возмущении "некорректными иллюстрациями школьников". "В то время пока наши бойцы, добровольцы ведут борьбу с националистами, этот поступок вызывает недопонимание," - говорится в комментарии ведомства. Минобразования также сообщило, что проводит проверку, которая позволит установить круг причастных лиц.