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Минобразования Чувашии возмущено детскими рисунками "Нет войне"

Иллюстративное фото

Министерство образовании Чувашии выразило своё возмущение заданием, которое получили ученики двух школ в Чебоксарах. Учителя попросили детей сделать рисунки на тему "Нет войне". Как сообщают "Новости Чувашии", рисунки планировали послать российским военнослужащим, воюющим в Украине.

Некоторые школьники изобразили держащихся за руки человечков с российскими и украинскими флагами, голубей мира и плачущих мирных жителей на фоне горящих домов.

Министерство образования республики заявило о своём крайнем возмущении "некорректными иллюстрациями школьников". "В то время пока наши бойцы, добровольцы ведут борьбу с националистами, этот поступок вызывает недопонимание," - говорится в комментарии ведомства. Минобразования также сообщило, что проводит проверку, которая позволит установить круг причастных лиц.

  • После начала военного вторжения России в Украину в образовательных учреждениях России усилилась проправительственная пропаганда. С 1 сентября в российских школах введены информационные уроки "Разговоры о важном", на которых ученикам, в частности, разъясняют важность проведения "специальной военной операции" и борьбы с "нацистами" в Украине. Студентов вузов предупреждают о нежелательности выражения своей антивоенной позиции под угрозой отчисления.

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