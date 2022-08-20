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Европа отказывает россиянам в убежище в 77% случаев

За последние десять лет страны Европы отклонили 77% заявок россиян о предоставлении им убежища. Чаще всего россияне стремились попасть в Германию – она им в основном отказывала. Это следует из данных, собранных проектом "Если быть точным".

С 2012 года в странах Европы запросили убежище 153 тысячи россиян, за это же время статус беженца получили 35 тысяч граждан России. В среднем по странам, при первом рассмотрении удовлетворяется только пятая часть российских заявок. Процесс может занимать годы, отмечают юристы.

Среди стран Европы россияне чаще ищут убежище в Германии. За десять лет к ней обратились почти 54 тысячи россиян – более трети всех просителей из России. Германия отказала в 90% случаев.

На втором месте по популярности находится Франция. Россияне направили ей более 42 тысяч заявок на убежище. Страна отклонила 76% просьб.

Значительная часть россиян пытается убежать в Австрию, Польшу и Бельгию – большинству из них это не удаётся. С 2012 года просителям из России ни разу не отказала только Мальта – у неё попросили убежище десять россиян.

  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. После этого из России уехали десятки тысяч человек. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы прекратить выдачу виз россиянам, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев.
  • Убежище можно запросить, если есть доказательства, что человека неоднократно преследовало государство (или аффилированные с ним структуры) разными способами из-за его личной позиции или деятельности.

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