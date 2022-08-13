Зеленский предложил россиянам получать статус беженцев в случае угроз

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев. Об этом он заявил в своём вечернем обращении в пятницу.
"Должны быть гарантии, что российские убийцы или пособники государственного террора не воспользуются шенгенскими визами, – сказал Зеленский. – Европа не должна превращаться в супермаркет, где неважно, кто заходит, главное, чтобы он платил за товары".
Зеленский отметил, что "есть люди, которым действительно нужна защита, которых преследуют в России и даже могут убить". По мнению президента Украины, они должны получить помощь цивилизованного мира. "Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать", – перечислил Зеленский.
Он также поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские государства, которые вынесли вопрос о запрете шенгенских виз для россиян на официальный уровень дискуссии. Запрет будет рассмотрен в конце августа на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа и может быть включён в очередной пакет санкций ЕС против России.
- Зеленский призвал запретить въезд на территорию западных стран в понедельник, 8 августа. Его предложение поддержали Эстония, Латвия и Финляндия. Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.
- Несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России ещё до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.
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