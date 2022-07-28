Передел Украины глазами безумцев

Дмитрий Медведев публикует карту, где Россия "приросла" большим числом украинских территорий. При этом свои болезненные фантазии он распространяет и на соседние страны, вроде Польши или Венгрии, которые тоже якобы намерены оттяпать куски Украины. Все это вместе взятое он приписывает неким "западным аналитикам". Якобы это они так видят Украину по окончании росийской "спецоперации". Существуют ли эти люди в природе или Дмитрий Медеведев на почве известных отклонений провозгласил "западным аналитиком" сам себя?

Заодно напомним в эфире прогнозы по поводу распада страны сценаристов сериала "Слуга народа". В чем они видели причины этого распада и чем он в итоге закончился. В гостях - политические аналитики Александр Харебин и Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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