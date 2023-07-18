Европарламент попросили защитить отказавшихся воевать россиян

Антивоенные инициативы из разных стран попросили Европарламент защитить россиян, отказавшихся воевать в Украине. Письмо подписали почти 70 проектов.

Авторы письма отмечают, что российские власти создали законодательные механизмы для уголовного преследования граждан, которые отказались или планируют отказаться от военной службы, дезертировали или сдались в плен.

В связи с этим авторы письма предлагают Европарламенту выработать "единый подход к предоставлению международной защиты" для таких россиян. В частности – посоветовать расширить критерии для получения и применения гуманитарных виз, виз для поиска работы и прошений о получении убежища.

По оценкам авторов письма, в год такая защита потребуется двум-трём тысячам россиян, а также пленным, количество которых неизвестно.

Кроме того, в письме Европарламенту предлагается создать механизмы поддержки организаций, которые занимаются эвакуацией "отказников" из России, создают для них шелтеры, оказывают им юридическую помощь в России и других странах.

Также авторы письма просят помочь тем странам, которые принимают россиян, отказавшихся воевать или скрывшихся от призыва и мобилизации.

Письмо подписали российские антивоенные проекты "Идите лесом", ФАС, "Школа призывника", "Ковчег", Сахаровское движение, Мемориал, а также инициативы из стран Европы и несколько интернациональных.