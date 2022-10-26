Терроризм или геноцид? Эфир в 18:05

Расширение ударов России по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины ведет к тому, что все больше стран, а теперь и ПАСЕ признают РФ "террористическим режимом" и "спонсором терроризма". Что это значит с юридической точки зрения? Являются ли военные преступления России в Украине геноцидом, и кто будет их судить?



Участвуют: политолог Антон Шеховцов, глава аналитического центра Centre for Democratic Integrity (Вена), авиаэксперт Вадим Лукашевич и Глеб Богуш, специалист по международному праву. Эфир в 18:05.

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