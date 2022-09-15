В США внесён законопроект о признании России спонсором терроризма

Двое сенаторов — демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм — внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США двухпартийный законопроект, в соответствии с которым Россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма.
На пресс-конференции сенаторы сообщили, что такая мера актуальна из-за многочисленных убийств мирных жителей и другой жестокости. О вероятной дате голосования в Конгрессе пока не сообщается.
Ранее Сенат принял резолюцию, которая призывала администрацию президента США Джо Байдена придать России такой статус. Американские СМИ сообщали, что в нижней палате Конгресса аналогичный законопроект продвигает спикер Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в правящей Демократической партии.
Внешняя политика находится в США в ведении исполнительной власти. Байден и глава Госдепартамента Энтони Блинкен высказывались против такого решения. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях, в том числе могут привести к задержке экспорта украинского продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Чёрное море.
Вашингтон обсуждает новые экономические меры в отношении России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Госдепартамент взаимодействует с Конгрессом и обсуждает ограничения, которые будут иметь серьёзные последствия для российской экономики и для российского правительства, но не будут иметь таких непредвиденных последствий.
- Признать Россию спонсором терроризма ранее неоднократно призывал президент Украины Владимир Зеленский.
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