"Муратова услышат все"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили 8 октября Нобелевскую премию мира.
Дмитрий Муратов - первый нобелевский лауреат премии мира - гражданин РФ. До него награду получали как граждане СССР Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.
Каков политический эффект награждения Дмитрия Муратова? Почему масса людей переживает по поводу ненаграждения Алексея Навального?
Обсуждают Игорь Яковенко, Игорь Эйдман.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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