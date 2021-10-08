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"Муратова услышат все"

Дмитрий Муратов проводит редколлегию "Новой газеты".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили 8 октября Нобелевскую премию мира.

Дмитрий Муратов - первый нобелевский лауреат премии мира - гражданин РФ. До него награду получали как граждане СССР Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.

Каков политический эффект награждения Дмитрия Муратова? Почему масса людей переживает по поводу ненаграждения Алексея Навального?

Обсуждают Игорь Яковенко, Игорь Эйдман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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