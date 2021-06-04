Европейский регулятор расследует использование данных в Facebook

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Facebook. Корпорацию заподозрили в неправомерном использовании данных пользователей.

Европейский регулятор намерен выяснить, не использует ли компания данные пользователей, полученные от рекламодателей для дальнейшей конкуренции с ними же на рынке онлайн-объявлений. В рамках расследования также будет оценено привязан ли сервис Facebook Marketplace к самой социальной сети в нарушение правил конкуренции ЕС.

Еврокомиссия проинформировала корпорацию и все страны-члены ЕС о провеении расследования. Продолжительность проверки законодательно не установлена.

В праве Евросоюза выделяют четыре основные сферы защиты конкуренции: запрет картельных соглашений, запрет злоупотребления доминирующим положением, контроль за слияниями предприятий и контроль за оказанием госпомощи.

В марте Еврокомиссии обвинила в злоупотреблении доминирующим положением компанию Apple. Проверка выяснила, что корпорация вынуждает поставщиков цифрового контента использовать её систему оплаты, которая взимает комиссию в размере 30 процентов. Еврокомиссия указала, что Apple, в частности, лишает пользователей возможности выбора более дешевого музыкального стриминга

Сегодня также стало известно, что собственное расследование начало Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании. Британский регулятор проверит стратегию Facebook на рынке онлайн-объявлений и использование данных для продвижения сервиса знакомств соцсети.

Регуляторы ЕС и Великобритании объявили о тесном сотрудничестве в рамках расследования.