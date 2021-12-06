Европейский союз продлил санкции за нарушение прав человека в России

Совет Европейского союза продлил санкции за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, в том числе, и в России. Штрафные меры в отношении физических и юридических лиц, ответственных за правонарушения, сохранятся до 8 декабря 2022 года, говорится в заявлении органа.

В "европейский акт Магницкого" включены ряд высокопоставленных российских лиц, в том числе бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В общей сложности в перечне фигурируют лица и организации из шести стран, в том числе два министра и прокурора Северной Кореи, ливийские боевики, генерал из Южного Судана и бюро госбезопасности Эритреи.

Европейский союз ввёл санкции за нарушение прав человека 7 декабря 2020 года. Они включают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов в ЕС физических и юридических лиц. Режим санкций позволяет Брюсселю "преследовать лиц, организации и органы, включая государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире", напомнил Совет ЕС.