Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Европейский союз продлил санкции за нарушение прав человека в России

Совет Европейского союза продлил санкции за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, в том числе, и в России. Штрафные меры в отношении физических и юридических лиц, ответственных за правонарушения, сохранятся до 8 декабря 2022 года, говорится в заявлении органа.

В "европейский акт Магницкого" включены ряд высокопоставленных российских лиц, в том числе бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В общей сложности в перечне фигурируют лица и организации из шести стран, в том числе два министра и прокурора Северной Кореи, ливийские боевики, генерал из Южного Судана и бюро госбезопасности Эритреи.

  • Европейский союз ввёл санкции за нарушение прав человека 7 декабря 2020 года. Они включают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов в ЕС физических и юридических лиц. Режим санкций позволяет Брюсселю "преследовать лиц, организации и органы, включая государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире", напомнил Совет ЕС.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG