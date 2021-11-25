Европарламент поддержал введение санкций против "ЧВК Вагнера"

Европарламент на заседании в четверг одобрил резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний.

Особое внимание уделено структуре, известной как "ЧВК Вагнера" и "её связям с российским государством", пишет "Немецкая волна".

"За" документ проголосовали 585 депутатов, "против" - 40, ещё 43 – воздержались.

В тексте резолюции говорится, что европарламентарии "самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершённые российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов".

"Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несёт ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами", - отмечается в резолюции. Евродепутаты убеждены, что "ЧВК Вагнера" и ряд других военизированных подрядчиков следует рассматривать как "доверенные организации российского государства, действующие в его интересах". В этой связи они обращаются к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса России, которая запрещает вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.

В резолюции отмечается, что впервые о "ЧВК Вагнера" стало известно в 2014 году из-за её участия в аннексии Крыма и конфликте в Донбассе. Наемники, как говорится в документе, действовали также в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Европарламент высказался в поддержку усилий Киева, связанных с тем, чтобы привлечь бойцов ЧВК к ответственности. Одновременно в Европарламенте приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против "Группы Вагнера".

Ввести санкции против российских наемников европарламентарии призвали и страны-партнеры Евросоюза, в частности из Африканского союза.

"ЧВК Вагнера" - российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и в конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что они действуют в нескольких африканских странах.

"ЧВК Вагнера" связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

Российские власти свою причастность к деятельности наемников отрицают.