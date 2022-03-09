Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 российских сенаторов

Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 членов верхней палаты российского парламента и 14 олигархов и известных бизнесменов, а также членов их семей. Кроме того, новые ограничения вводятся против криптовалютного рынка и судоходства. Об этом сообщается на сайте организации.

Точный список бизнесменов не раскрывается — он станет известен после публикации документа о санкциях в официальном журнале ЕС. Среди сенаторов под ограничения попадут все, кто голосовал за ратификацию договоров о дружбе России с так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками 22 февраля.

Расширение санкций ограничит экспорт в Россию судовых систем связи и навигации, и подведёт под ограничения Российский морской регистр судоходства, в котором зарегистрированы несколько тысяч российских суден.