Боррель: Евросоюз решительно осуждает зверства России в Украине

Евросоюз "самым решительным образом" осудил зверства, совершённые российскими и пророссийскими вооружёнными силами в Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, "потрясённый" вчерашними событиями. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Согласно заявлению Борреля, десятки украинских военнопленных, которых "как сообщается, убила Россия", находились под её правовой защитой в рамках международного гуманитарного права. Речь идёт об обстреле колонии в посёлке Еленовка Донецкой области, в результате которого погибли не менее 53 украинских военнопленных.

Независимых свидетельств о том, кто совершил обстрел, пока нет. Минобороны России заявляет, что по следственному изолятору ракетами HIMARS ударили украинские военные. Генштаб Украины утверждает, что "прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения" совершили вооружённые силы России.

Также Боррель упомянул "ужасающие видеозаписи, на которых российские солдаты совершают гнусные зверства по отношению к украинскому военнопленному".

Боррель сообщил, что "эти бесчеловечные, варварские акты нарушают Женевские конвенции и Дополнительный протокол к ним и приравниваются к военным преступлениям".

"Виновные в военных преступлениях и других серьёзных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военные представители будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении Борреля.