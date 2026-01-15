Ссылки для упрощенного доступа

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за полномасштабной войны России против Украины. Изначально, в декабре 2022 года, потолок цен был установлен на уровне 60 долларов за баррель, с сентября 2025 года его понизили до $47,6.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового
потолка. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз - до 30 июня 2026 года, отмечает РБК.

В декабре агентство Reuters писало, что страны "Группы семи" и Европейский Союз обсуждают идею о замене потолка цен полным запретом на предоставление услуг по перевозке российский нефти морским путем. До этого в ЕС рассматривали вариант, предполагающий пересмотр ценового лимита раз в три месяца, в зависимости от рыночной стоимости нефти.

