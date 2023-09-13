Евросоюз снял с четырёх человек санкции за войну в Украине

Европейский союз не продлил санкции в отношении четырёх лиц, которых ранее считал ответственными за подрыв или угрозу суверенитету Украины. Их имена не раскрываются. Ранее источники Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Reuters и Bloomberg сообщали, что санкции снимут с четырёх граждан России, в том числе бывшего владельца "любимой газеты Владимира Путина".

По данным журналистов, санкции должны были быть сняты в отношении российского военного Георгия Шуваева, погибшего на войне с Украиной, бывшего гендиректора интернет-магазина Ozon Александра Шульгина, и участников списка богатейших людей России по версии журнала Forbes, Фархада Ахмедова и Григория Берёзкина.

В марте в интернете распространялась запись телефонного разговора, предположительно, Ахмедова с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. На записи участники разговора обсуждают положение дел в России и взаимоотношения российских элит.

Оба собеседника заявляли о недовольстве войной с Украиной и её последствиями. Собеседники резко критиковали президента Путина и его окружения, и войну в Украине. Пригожин тогда отрицал подлинность беседы.

Берёзкин известен как бывший владелец газеты "Комсомольская правда", которая в рекламной кампании называла себя "любимой газетой Владимира Путина". Сейчас он владеет медиахолдингом РБК и газетой "Деловой Петербург".

Издание "Агентство" обращает внимание, что в прошлом году в мировых СМИ появились статьи, утверждавшие, что РБК одно из последних независимых СМИ в России. Редакция замечает, что это утверждение вряд ли соответствует действительности, а тексты в защиту Берёзкина носили признаки заказной кампании.

Санкции с Шульгина постановил снять суд Евросоюза. Речь шла о первом случае, когда суд ЕС удовлетворяет иск о снятии санкций, поданный непосредственно российским предпринимателем. До этого оспорить введение санкций удалось только 83-летней матери бывшего владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. ЕС выполнил постановления суда и после этого вновь внёс её в санкционный список.

Источники медикорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе утверждали, что ЕС считал санкции против Шульгина "самыми слабыми" в юридическом плане из всего санкционного списка и попытается отменить их до решения суда, чтобы не создавать прецедент.