Reuters: ЕС не будет продлевать санкции против трёх российских бизнесменов

Европейский Союз не станет продлевать санкции за войну в Украине против трёх российских бизнесменов, когда позднее на этой неделе истечёт срок ранее введённых против них ограничительных мер. Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Речь идёт о бизнесмене Григории Берёзкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и бывшем гендиректоре интернет-магазина Ozon Александре Шульгине. Из "чёрного" списка также будет исключён российский военачальник, полковник Георгий Шуваев, который скончался в прошлом году.

Евросоюзу необходимо согласие всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые продлеваются каждые полгода. Срок действия существующих ограничений заканчивается 15 сентября, отмечает Reuters.

На данный момент в санкционном списке ЕС находятся около 1600 физических и свыше 200 юридических лиц. Санкции вводятся и продлеваются с 2014 года - после аннексии Россией Крыма.

Фархад Ахмедов, как указано в связи с санкциями в официальных европейских документах, связан с работой российского нефтяного и газового секторов, Берёзкин - бизнесмен из ближнего окружения Владимира Путина, имеющий отношение к ряду сфер, включая медиа, инфраструктуру и энергетику.

Агентство.Новости в связи с cообщением Reuters отмечает, что особый интерес представляет снятие санкций с Григория Березкина. В прошлом году в мировых СМИ появились статьи, обеляющие его. У этих публикаций были признаки пиар-кампании по снятию санкций, пишет телеграм-канал. Также издание отмечает, что Березкин владеет группой ЕСН, тесно связанной с российскими властями. В 2021 году он занимал 57 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В его собственности находится холдинг РБК.