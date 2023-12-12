США ввели новые масштабные санкции за войну России против Украины

Соединённые Штаты во вторник объявили о расширении санкций за войну России против Украины, внеся в "чёрные списки" ещё более 250 лиц и компаний - в попытке повлиять на возможности Москвы.

Под ограничения Минфина и Госдепартамента США попали, в частности, бывший глава "Мегафона", инвестор Иван Таврин и его компания Kismet, а также предприниматель Иван Свиблов и связанная с ним Fortiana Holdings Limited.

Среди других пополнивших санкционные списки - "Экспобанк", принадлежащий бизнесмену Игорю Киму. В "Экспобанке" заявили, что кредитная организация была готова к этому решению, поэтому санкции не повлияют на работу банка, передаёт "Коммерсантъ". Издание обратило внимание, что под санкции попала также компания "Киевская площадь", которая специализируется на сдаче в аренду торговых площадей и гостиничном бизнесе. В портфель компании входит торговый центр "Европейский" в Москве, отель Radisson Collection Moscow, торговый комплекс "Фуд Сити", гастроквартал "Депо Лесная", Центральный рынок на Цветном бульваре.

Под ограничения попали не только российские физических лица и компании, но и структуры в Китае, Турции и Объединённых Арабских Эмиратах. Цель санкций, как подчёркивают власти США, помешать обходу Россией санкций, оказать влияние на её энергетический потенциал, на её банки, металлургический и горнодобывающий секторы.

"Кремль целенаправленно переводит экономику Россию на военные рельсы, но военная машина Путина не может выжить только за сч1т внутреннего производства", - подчёркивает министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, сегодняшние санкции продолжают ужесточать контроль над поставщиками и сетями из третьих стран, которые предоставляют России необходимые ей ресурсы.

"Мы продолжим использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для привлечения к ответственности за преступления России в Украине и тех, кто финансирует и поддерживает российскую военную машину", - цитирует Reuters госсекретаря США Энтони Блинкена.

О новом ужесточении ограничений объявлено на фоне визита в США 11-12 декабря президента Украины Владимира Зеленского.

О расширении санкционного списка в отношении России 12 декабря также объявили власти Канады, включив в него еще 30 физических лиц.