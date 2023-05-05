Евросоюз выделит 1 миллиард евро на закупку снарядов для Украины

Европейский совет в пятницу одобрил выделение 1 миллиарда евро для военной помощи Украине. Эта сумма будет использована для закупки артиллерийских снарядов. Совместное соглашение стран Евросоюза опубликовано на его официальном сайте.

В документе указано, что будут закуплены снаряды стандарта НАТО – калибра 155 миллиметров – и, при необходимости, ракеты. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз и дальше будет поддерживать Украину в её борьбе против российской агрессии.

Вместе с предыдущими мерами, общий объём военной помощи Евросоюза Украине теперь составляет 5,6 миллиарда евро. Кроме того, европейские страны оказывают значительную гуманитарную помощь как мирному населению в Украине, так и украинским беженцам в Европе.

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